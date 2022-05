Mercato OM : Les approches de Longoria ? Witsel reste flou…

Annoncé dans le viseur de Pablo Longoria, Axel Witsel devrait faire très prochainement un choix sur son futur club. À 33 ans, le joueur aura à cœur de montrer qu’il en a encore sous le pied et qu’il peut encore jouer à haut niveau. En conférence de presse avec la sélection belge, le milieu de terrain a annoncé qu’il souhaitait jouer encore 3 ans.

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, Axel Witsel est bel et bien dans le viseur de Pablo Lo,goria et de l’OM. L’ancien joueur de Benefica pourrait apporter toute son expérience du haut niveau et représente une garantie solide pour jouer la C1. En fin de contrat au Borussia Dortmund, le milieu est une des bonnes affaires à saisir malgré certaines incertitudes. Régulièrement blessé cette saison, l’international belge interroge sur sa forme physique, ce qui pourrait refroidir certains de ses prétendants.

Witsel, encore 3 ans au haut niveau ?

Alors qu’il avait fait le choix étonnant de signer au Zénith Saint Pétersbourg à l’époque du Benfica et qu’il a vécu une expérience chinoise par la suite, Axel Witsel aimerait cette fois poursuivre l’aventure dans un grand club européen qui privilégierait le projet sportif. Sur de sa force et de sa condition physique, le coéquipier d’Eden Hazard a profité de sa présence en conférence de presse pour évoquer son avenir et ce qu’il envisageait pour la suite de sa carrière :

« ’J’ai envie de rester au top niveau encore 3 bonnes années. Pour mon futur, on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines mais c’est vrai que l’année n’a pas été simple. En janvier et février j’ai peu joué mais par la suite j’ai pu enchainer jusqu’en fin de saison. Ce n’est pas toujours facile car, lorsque tu es en fin de contrat, certains clubs peuvent te mettre à la cave. Cela n’a pas été mon cas et je remercie Dortmund pour cela. Maintenant il y a un nouveau challenge. » Axel Witsel – Source: Conférence de presse (31/05/2022)

Diables Rouges : Axel Witsel veut encore jouer 3 ans #belgianreddevils https://t.co/kI6RVEWGNL — RTBF Sport (@RTBFsport) May 30, 2022

L’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas… on verra

Interrogé également sur ses sollicitations et l’identité de son futur club, Axel Witsel s’est montré évasif sur le sujet mais refuse catégoriquement une nouvelle aventure exotique :

« L’OM s’est renseigné ? Je ne sais pas… on verra ce qui va se passer. Et puis au niveau de l’équipe nationale l’Euro 2024 en Allemagne (pays que je connais bien) c’est mon objectif. D’autres trentenaires n’ont pas non plus l’envie de stopper net. Jan Vertonghen par exemple, je ne le vois pas non plus arrêter après le Qatar ! (…) Je ne peux rien dire maintenant. A l’heure qu’il est je ne sais pas où je serai. Mais la Coupe du Monde arrive et il faut donc bien réfléchir (…) Une destination exotique ? Non ce n’est pas dans ma tête. Un beau projet en Europe ce sera plus facile pour rester au top.

Oui, c’est correct. Les deux parties sont en contacts et les discussions sont ouvertes. Rien de concret à annoncer mais l’intérêt de l’#OM pour Axel #Witsel est bien réel. Bien joué @FCMarseille ✅ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 31, 2022



