Mercato OM: Ciblé par Longoria, cet attaquant s’exprime sur son avenir !

Dans la liste des joueurs surveillés par Pablo Longoria, Mohamed Bayo s’est longuement exprimé dans un entretien accordé à Footballogue. Pour le magazine, il revient sur son parcours mais aussi sur son avenir qui pourrait s’écrire loin de Clermont.

Avec la qualification en Ligue des Champions en poche, l’Olympique de Marseille va devoir s’activer sur le mercato pour recruter ! Pablo Longoria aurait d’ailleurs commencé cet exercice puisque plusieurs rumeurs sortent ces derniers jours dans les médias. Parmi elles, on retrouve la piste menant à Mohamed Bayo. Véritable révélation et artisan du maintien clermontois, le joueur de 23 ans réalise une saison pleine avec 14 buts et 5 passes décisives en 32 matchs. Un exercice radieux qui pourrait bien inciter de nombreux clubs à se pencher sur son cas cet été.

Bayo veut un projet sportif !

L’international guinéen se retrouve à 23 ans, à un moment clé de sa jeune carrière. Courtisé par plusieurs clubs du championnat Français dont l’Olympique de Marseille, il sera important pour lui de faire le bon choix pour son avenir. Le joueur formé à Clermont a soif de nouveaux défis et cela devrait s’inscrire loin du club de Pascal Gatien. Dans l’entretien qu’il a accordé au magazine Footballogue, l’attaquant s’est exprimé sur ses désirs pour la saison prochaine. Bayo sait ce qu’il veut et il le fait savoir :

« J’ai fait une saison en National, j’ai marqué. J’ai fait une saison en Ligue 2, ça s’est bien passé. On s’est maintenu en Ligue 1 cette saison. La suite logique, c’est de m’orienter vers un nouveau défi ! Je ne veux pas courir vers l’argent, je veux un projet où dans le jeu, je me sens important. Je ne veux pas être l’attaquant qui est juste là pour la mettre au fond. » Mohamed Bayo – Source: Footballogue (30/05/2022)

Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c’est le plus important

« Mon avenir ? Je ne sais pas. Je pense à l'objectif qu'on a devant nous. Est-ce qu'on' veut la C1 pour de l'argent ou pour être compétitif ? Important de savoir pourquoi on veut y être, il faut être clair, sincère, c'est le plus important. Il y aura la possibilité de créer ou pas une équipe de ligue des champions. Etre là pour 4 ou 6 matchs et stop ou continuer dans cette compétition. Ensuite le projet se décidera en s'appuyant sur ces bases-là. Les ressources en accord avec les capacités du club. Si on joue seulement pour passer inaperçu ce n'est pas logique. Les critiques seront toujours là. On doit être très clairs sur ce que l'on veut. Si l'objectif est plus économique ça apporte une pression qui n'a pas lieu d'être, c'est ce qu'il s'est passé lors de la dernière compagne. Les 60.000 personnes seront toujours là. L'équipe, l'entraîneur et les dirigeants doivent suivre ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (19/05/2022)