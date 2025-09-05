Mercato OM : Les atouts d’Aguerd !

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd suscite déjà de nombreux commentaires. Dans les colonnes de La Provence, c’est un fin connaisseur du football marocain et ancien directeur du centre de formation de l’OM qui s’est exprimé : Nasser Larguet. Désormais directeur technique national en Arabie saoudite, il connaît bien le défenseur central et se dit convaincu qu’il saura s’imposer sous les couleurs marseillaises.

Pour Larguet, ce qui distingue Aguerd des autres joueurs, c’est avant tout son sens de l’analyse et sa faculté d’adaptation. « Son repositionnement de meneur à défenseur central ? C’est lui, sa vivacité d’esprit, qui a ouvert la voie. Quand on faisait des jeux réduits, il se mettait instinctivement derrière », a expliqué l’ancien responsable du centre de formation.

Aguerd lui avait d’ailleurs confié la raison de ce choix. « Si ma qualité première est le jeu long, devant j’aurais moins d’espaces pour m’exprimer. Et puis, si je veux avoir une chance de percer, il fallait que je trouve un autre poste ». Un signe, selon Larguet, de sa maturité précoce et de son intelligence tactique.

La polyvalence et l’intelligence, les atouts d’Aguerd

Le technicien rappelle aussi qu’Aguerd avait rapidement compris la densité de talents au milieu de terrain dans son académie : « Il avait tout de suite scanné les autres joueurs, même ceux qui étaient plus âgés que lui. Il avait noté que l’académie regorgeait de très bons milieux ».

Pour Larguet, cette capacité d’observation s’est traduite sur le terrain par une lecture du jeu exceptionnelle. « Ce n’est pas Usain Bolt mais, étrangement, Nayef n’est jamais pris de vitesse », a-t-il ajouté, mettant en avant son anticipation défensive.

Avec son expérience, sa polyvalence et son intelligence de jeu, le défenseur marocain semble déjà disposer de tous les atouts pour réussir à l’OM. Reste désormais à confirmer sur la pelouse du Vélodrome, où les attentes sont particulièrement élevées.