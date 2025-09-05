OM : Et si Papin avait mis le doigt sur le vrai problème de Balerdi ?

OM : Jean-Pierre Papin prend la défense de Leonardo Balerdi après son début de saison difficile

Capitaine de l’Olympique de Marseille depuis le début de saison, Leonardo Balerdi traverse une période compliquée. Auteur de prestations critiquées et pointé du doigt après la défaite à Lyon (1-0), le défenseur argentin subit les polémiques. Mais Jean-Pierre Papin, ancien Ballon d’Or et fin observateur de l’OM, a tenu à prendre sa défense sur les ondes de RMC Sport.

« Avec un joueur expérimenté, Balerdi est meilleur »

Pour JPP, Balerdi n’est pas un mauvais joueur, mais il a besoin d’être épaulé par un cadre à ses côtés pour donner sa pleine mesure :

« J’y étais et j’assistais à tous les matchs. Pourquoi Balerdi a été bon à cette période-là ? Parce qu’à côté de lui, il avait quelqu’un qui était beaucoup plus fort que lui et qui le repoussait tout le temps. Depuis qu’il a ce brassard de capitaine, c’est difficile à assumer. Parce qu’effectivement, chaque fois qu’il y a une boulette, c’est lui qui paye cash. Mais à chaque fois qu’il y a eu un joueur plus expérimenté que lui autour de lui, à l’époque avec Chancel Mbemba, il a toujours été très bon », a expliqué Papin.

« Il s’est fait bousculer dans le duel »

Revenant sur l’action qui a coûté un but à l’OM face à Lyon, Papin refuse de pointer du doigt son ancien protégé :

« Aujourd’hui on lui fait un procès, c’est justifié par rapport à ce que ça amène derrière, mais je pense qu’il n’a pas de chance. J’ai vu qu’il a été incriminé à Lyon, mais déjà il est là où il faut qu’il soit, et malheureusement il s’est fait bousculer dans le duel. Tu ne peux pas dire que c’est la faute à Balerdi ce but. »

Un brassard trop lourd à porter ?

Symbole d’une nouvelle ère marseillaise, le brassard de capitaine semble peser sur les épaules de Balerdi. À 26 ans, il doit composer avec une forte pression et la concurrence renforcée dans le secteur défensif après les arrivées estivales. Reste à savoir si Roberto De Zerbi maintiendra sa confiance à son défenseur ou choisira de le mettre au repos pour soulager sa relance.