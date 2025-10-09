Mercato OM : les confidences de De Zerbi sur Luis Henrique !

Dans une interview accordée ce jeudi au Corriere della Sera, Roberto De Zerbi est revenu sur la situation de Luis Henrique, transféré de l’OM à l’Inter Milan l’été dernier. Ses déclarations méritent d’être scrutées tant elles mêlent encouragements voilés et exigences.

Dans ses propos, De Zerbi juge que la concurrence est rude, mais souligne que le Brésilien dispose de qualités différentes : « Je lui disais de temps en temps qu’il jouait en pantoufles : il doit exploiter davantage son potentiel. » Ces paroles traduisent une attente claire : Luis Henrique doit monter d’un cran, au-delà du simple talent, pour s’imposer dans le contexte exigeant du football italien.

Un début de saison en progression sous Cristian Chivu

Le début de saison de Luis Henrique à l’Inter Milan n’a pas été simple. Recruté avec de grandes attentes après son passage à l’OM, le Brésilien a d’abord peiné à s’imposer dans le collectif de Cristian Chivu. Les premières semaines se sont traduites par un temps de jeu très limité, avec seulement quelques minutes disputées face au Torino, avant plusieurs matchs passés sur le banc contre Udinese, Juventus et Ajax.

Critiqué par une partie de la presse italienne pour son rendement, Luis Henrique a dû faire preuve de patience et de travail pour convaincre son nouvel entraîneur.

Ces derniers matchs ont toutefois marqué un tournant. Chivu lui a accordé davantage de confiance, l’intégrant plus régulièrement dans la rotation. Le Brésilien a participé aux trois dernières rencontres, avec 25 minutes contre Sassuolo, 72 minutes en tant que titulaire face à Cagliari, puis 37 minutes contre Cremonese. Cette montée en puissance progressive semble indiquer que Luis Henrique commence à trouver sa place dans le système mis en place par l’entraîneur roumain.

Toujours en concurrence directe avec Denzel Dumfries sur le flanc droit, le joueur formé à Botafogo doit encore prouver sa constance et son intensité. Le football italien exige rigueur tactique, agressivité défensive et justesse technique — des domaines où De Zerbi l’encourage à progresser.

Luis Henrique réussira-t-il à l’Inter Milan ?

Les propos de Roberto De Zerbi sonnent comme un mélange de confiance et d’exigence. Oui, Luis Henrique possède des qualités différentes, une touche de créativité et de vitesse, mais il doit franchir un cap mental et physique pour s’imposer durablement.

Le contexte de l’Inter — un effectif riche, une concurrence féroce et une pression constante — ne lui laisse aucun répit. Néanmoins, ses récentes apparitions laissent entrevoir une évolution positive.