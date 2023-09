Mercato OM: Les coulisses du choix de Guendouzi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Arrivé à la Lazio de Rome en provenance de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est revenu sur son choix de rejoindre la Serie A ce mercredi lors de sa conférence de presse de présentation. Le directeur sportif des Biancocelesti, Angelo Fabiani, a expliqué les détails du transfert du milieu de terrain vers le club romain.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Mattéo Guendouzi a finalement rejoint la Lazio dans les derniers jours du mercato estival. L’international français (7 sélections) a quitté l’OM sous la forme d’un prêt payant de 1 million d’euros, assorti d’une obligation d’achat de 12 millions d’euros + 5 millions d’euros de bonus.

Présenté devant les médias italiens, le milieu de 24 ans a indiqué les raisons de sa signature en Serie A: « J’ai choisi la Lazio tout d’abord parce que c’est un gros club avec une histoire, à la fois en Italie et en Europe. Ils ont gagné des trophées dans le passé et je voulais faire partie de ce club où je pouvais continuer de grandir et m’améliorer. J’aimerais gagner quelque chose avec la Lazio », a affirmé Guendouzi. « Durant les différentes réunions, le club a montré un réel intérêt pour moi et un vrai projet. Avoir un excellent entraîneur comme Sarri ici m’a aussi poussé à venir, car avec un aspect personnel, le partage sa philosophie du football et ces idées à propos du sport. Je suis sûr qu’il va m’aider à me développer. C’est vrai que je n’ai eu que quelques sessions d’entraînement, mais c’est comme si j’étais là depuis plusieurs saisons. Cette équipe a été construite pour aller loin. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis venu à la Lazio », a ajouté l’ancien marseillais.

A LIRE AUSSI: OM : Le gros coup de gueule de la famille Tapie après la sortie de la série Netflix

« Guendouzi a refusé plusieurs offres pour venir ici »

De son côté, le directeur sportif de la Lazio, Angelo Fabiani, est revenu sur les coulisses de cette transaction: « Guendouzi a fait l’objet de négociations longues et difficiles, il fallait se mettre d’accord sur de nombreux éléments. Cependant, il ne voulait que la Lazio, il était à l’aéroport avec sa valise pendant plusieurs jours avant de venir ici et il a refusé plusieurs offres », a indiqué le dirigeant italien.