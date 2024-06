Mercato OM : Les dates importantes pour Longoria et Benatia !

On a enfin les dates exactes du début et fin du mercato d’été et d’hiver pour cette saison ! Dans quelques jours, les recrues pourront donc arriver !

L’Olympique de Marseille et les autres clubs de Ligue 1 sont fixés ! Le mercato d’été débutera le 10 juin prochain et se terminera le 30 août 2024. Les recrues pourront donc être officialisées dans quelques jours si des accords sont trouvés. Pour l’hiver, il débutera le mercredi 1er janvier 2025 et s’achèvera le lundi 3 février 2025 à 23h annonce la LFP.

Pour l’OM, il faudra certainement attendre l’officialisation du nouvel entraîneur avant de songer aux recrutements de joueurs. Pour le moment, Segio Conceiçao semble être la piste la plus avancée. Il a annoncé son départ du FC Porto.

Fabrizio Romano a fait le point concernant le dossier Sérgio Conceição à l’OM. « L’Olympique de Marseille travaille avec confiance sur la nomination de Sérgio Conceição mais il reste encore des détails à clarifier. Les discussions sont en cours, l’OM fait de son mieux pour que les négociations se poursuivent. Des heures et des jours cruciaux à venir. »

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille, working on Sérgio Conceição appointment with confidence but there are still details to clarify.

Talks taking place, OM trying their best to make it happen with negotiations to continue.

Crucial hours and days ahead. ⏳🇵🇹 pic.twitter.com/Y2xvfucfVJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024