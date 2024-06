Mercato OM : Conceição sort du silence, parle de trahison et officialise son départ !

Annoncé comme la priorité numéro 1 de l’Olympique de Marseille pour le poste d’entraineur Sergio Conceição a officialisé son départ du FC Porto à travers un communiqué.



Le coach Portugais Sergio Conceição est sortie du silence. Via un communiqué ce dernier a officialisé son départ du FC Porto :

« Aujourd’hui, j’ai annoncé la résiliation du contrat signé avec le FC Porto le 25 avril de cette année, dans les conditions toujours annoncées.

Une période de 7 ans et 11 titres, de grandes réalisations sportives dans la vie de notre club. Les événements récents, à savoir l’abus de confiance envers un membre de mon équipe technique, l’interférence dans son intégrité et sa cohésion à mon insu, me laissent épuisé et désillusionné. J’ai toujours été guidé par la franchise et la loyauté.

Je vais bientôt rendre public et dire la vérité sur les faits, y compris les points suivants :

– Le renouvellement du 25 avril, dans lequel j’ai tenu à inclure la clause qui permet désormais de quitter le FC Porto, sans aucun frais pour le club. C’est l’engagement que j’ai pris avec le président Jorge Nuno Pinto da Costa, mais surtout avec les membres du FC Porto ;

– Le renouvellement avec l’équipe technique restante, qui a déjà été commenté par eux et qui a suivi les timings communs de ces processus ;

– Le retard dans ce processus, qui s’est heurté à une réticence à mettre en pratique, qui a maintenu pendant des années le club à l’hégémonie du football portugais, un discours d’intégrité et de transparence légitimé par les membres ;

C’est toujours la fidélité à ce club qui m’a retenu ici. C’est aussi grâce à cette même loyauté envers les personnes qui m’accompagnent ici depuis plus de 30 ans et envers les membres du FC Porto, que je fais ce pas aujourd’hui. Ce ne sera pas une violation des valeurs et une trahison des autres qui me feront remettre en question mes propres valeurs et ma parole. Comme je l’ai promis, je quitte le FC Porto avec la même dignité avec laquelle je suis entré. Ce n’est pas pour de l’argent que je suis venu ici, et ce n’est pas pour de l’argent avec lequel je veux repartir. Je repars avec le sentiment du devoir accompli. Il y a 17 titres que je laisse en contribution, depuis le championnat national junior en 1991/92 jusqu’à la dernière Coupe du Portugal. Je remercie chacun de nos fans pour le soutien que j’ai ressenti depuis l’âge de 16 ans, lorsque mon père m’a laissé à la porte de l’Estádio das Antas. Je remercie également mon équipe technique, tout le personnel de soutien d’Olival et Dragão. A tous les joueurs qui nous ont permis de célébrer autant de titres durant ces 7 années. Et surtout à ma famille, qui m’a aidé à porter le poids d’être l’entraîneur du FC Porto ces 7 dernières années. Pour toujours, l’un de vous. », a t-il ainsi expliqué.

Annoncé proche de signer à l’OM, Sergio Conceição ne donne toutefois pour l’instant aucun indice sur son avenir.

