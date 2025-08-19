Mercato OM : Les dernières informations de Fabrizio Romano sur le dossier Zhegrova

La Juventus et l’Olympique de Marseille restent en course pour Edon Zhegrova, mais la situation dépend encore de plusieurs facteurs.

Ce lundi soir, Fabrizio Romano a donné de nouvelles précisions sur le dossier Edon Zhegrova. Selon le journaliste italien, la Juventus Turin a tenu un nouveau round de discussions pour l’ailier kosovar, qui figure toujours dans sa liste de cibles offensives.

Toutefois, l’avancée du dossier côté turinois reste conditionnée à l’avenir de Nico González. L’Argentin est courtisé par l’Atlético de Madrid, mais aucun accord n’a encore été trouvé pour son départ.

A lire aussi : Mercato : Pavard discussions entamées ! (“Il ne dira pas non à l’OM”, prévient un journaliste)

De son côté, l’Olympique de Marseille continue de pousser pour attirer l’ailier du LOSC. Le club phocéen, qui cherche à renforcer ses ailes dans ce mercato estival, garde espoir de convaincre Lille et le joueur malgré la concurrence de la Juve.

L’avenir de Zhegrova pourrait donc se jouer dans les prochains jours, au gré des mouvements entre l’Italie, la France et l’Espagne.

A lire aussi : Mercato : Pavard discussions entamées ! (“Il ne dira pas non à l’OM”, prévient un journaliste)