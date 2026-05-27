Mercato OM : Les dernières informations de la Provence dans le Grégory Lorenzi !

Alors que l’arrivée de Grégory Lorenzi à l’OM se précise, le futur directeur sportif travaillerait déjà sur les contours de l’effectif marseillais pour la saison 2026-2027. Malgré certaines incertitudes administratives liées à sa situation contractuelle, le dirigeant corse ne semblerait pas inquiet selon les informations de La Provence.

Le chantier s’annonce particulièrement important pour l’OM, qui devra concilier ambitions sportives et impératifs économiques lors du prochain mercato estival.

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Grégory Lorenzi préparerait déjà l’effectif 2026-2027

Dans son édition du jour, La Provence fait le point sur la situation de Grégory Lorenzi, dont le contrat avec Brest arrivera à échéance le 30 juin prochain. Le dirigeant brestois est pressenti pour intégrer l’organigramme de l’Olympique de Marseille dans la foulée.

Le dossier resterait toutefois soumis à une interrogation concernant l’OGC Nice. Le club azuréen, avec lequel Lorenzi aurait signé un « pré-accord », pourrait compliquer la situation en cas de maintien en Ligue 1. Malgré ce contexte, La Provence précise que le Corse ne serait « aucunement inquiet » quant à l’évolution du dossier.

Surtout, le futur responsable sportif travaillerait déjà sur les grandes lignes de la future équipe olympienne. Un signal fort alors que le club phocéen doit rapidement avancer sur son recrutement estival afin d’anticiper la reprise et les objectifs fixés pour la prochaine saison de Ligue 1.

Un mercato stratégique pour l’OM

Le futur directeur sportif héritera d’un dossier particulièrement sensible à Marseille. Selon La Provence, l’OM devra réduire son déficit ainsi que sa masse salariale, tout en conservant un effectif compétitif capable de répondre aux ambitions sportives du club.

Dans ce contexte, le prochain mercato s’annonce déterminant. Plusieurs mouvements pourraient intervenir afin d’équilibrer les finances sans affaiblir le groupe. Difficile, dès lors, d’imaginer le club marseillais attendre officiellement le 1er juillet pour commencer à structurer son recrutement.

L’arrivée de Grégory Lorenzi s’inscrit donc dans une phase de réorganisation importante pour l’OM, avec la volonté de préparer rapidement la saison 2026-2027 et de sécuriser les futures orientations sportives du club.