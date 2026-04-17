Mercato OM : Les dernières infos dans le dossier Giuntoli !

Alors que l’Olympique de Marseille s’active en coulisses pour restructurer sa direction, la piste menant à Cristiano Giuntoli prend de l’ampleur. Mais le club phocéen est loin d’être seul sur ce dossier stratégique. Entre l’Italie et l’Angleterre, la concurrence s’intensifie pour attirer le directeur sportif de la Juventus.

L’OM cible Cristiano Giuntoli pour son projet sportif

Dans un contexte de réorganisation interne marqué par le départ de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour renforcer sa structure dirigeante. Parmi elles, le nom de Cristiano Giuntoli revient avec insistance. Actuellement en poste à la Juventus, le dirigeant italien jouit d’une solide réputation après ses réussites passées, notamment à Naples.

Le profil de Giuntoli correspond aux attentes marseillaises : expérience du haut niveau, capacité à bâtir un effectif compétitif et vision stratégique. Toutefois, ce dossier s’annonce particulièrement complexe pour les dirigeants olympiens, qui devront convaincre un candidat très sollicité sur le marché.

La Roma en pole position dans ce dossier

Selon les informations de Il Messaggero, la AS Roma aurait pris une longueur d’avance dans ce dossier. Le club italien traverse actuellement une période délicate en interne, marquée par des tensions entre Gian Piero Gasperini et Claudio Ranieri.

Ces désaccords pourraient entraîner des changements majeurs dans l’organigramme. Le poste de directeur sportif, actuellement occupé par Frédéric Massara, serait directement concerné. Dans cette optique, Gasperini pousserait activement pour attirer Giuntoli, un profil qu’il apprécie particulièrement.

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Tottenham également à l’affût

La concurrence ne se limite pas à l’Italie. En Angleterre, Tottenham Hotspur surveille également la situation. Le club londonien, dirigé par Roberto De Zerbi, traverse une saison compliquée en Premier League, occupant actuellement une position préoccupante au classement.

Dans ce contexte, les Spurs envisageraient de renforcer leur structure dirigeante, et le profil de Giuntoli correspondrait à leurs attentes. Cette concurrence anglaise vient donc compliquer un peu plus les ambitions marseillaises.

Un choix stratégique pour l’avenir de l’OM

Face à ces multiples prétendants, l’Olympique de Marseille devra rapidement clarifier ses priorités. Le futur président Stéphane Richard et le propriétaire Frank McCourt auront un rôle déterminant dans ce dossier.

D’autres pistes sont également évoquées en parallèle, notamment celle menant à Paul Mitchell, preuve que le club phocéen explore plusieurs options pour structurer son projet.

Dans un marché très concurrentiel, l’OM est désormais prévenu : attirer un profil comme Cristiano Giuntoli nécessitera un projet solide, une vision claire et une capacité à rivaliser avec des clubs européens déjà bien positionnés.