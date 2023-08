Mercato OM : Nouveau coup de théâtre pour Sanchez ?

Alors que le président de l’OM Pablo Longoria annonçait que le dossier Alexis Sanchez était refermé, la chaîne ESPN indique que l’international Chilien est sur le point de faire son retour à Marseille !

En conférence de presse la semaine dernière, le président de l’OM laissait clairement entendre qu’un retour d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille n’était plus d’actualité.

« En ce moment, si on doit être francs et qu’on analyse l’effectif, sauf la position de latéral droit, on pense que l’on est au complet. On a un effectif où toutes les positions sont doublées. Je considère qu’on est complets, sauf s’il y a un départ de joueur bien sûr », expliquait ainsi en réponse à une question directe sur le dossier Sanchez.

Alors qu’on pensait donc ce dossier refermé, ESPN vient d’annoncer cette nuit que l’ancien joueur d’Arsenal et de l’Inter va retourner à Marseille !

En ESPN dieron por hecho el retorno de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella. pic.twitter.com/g3bEgbK0xS — Pipopavez (@Pipopavez) August 9, 2023

Une information à prendre avec des pincettes, car ce dossier prend chaque jour des tournure diamétralement opposées. Il est bien difficile de déceler le faux du vrai en période de mercato ou joueurs, leur entourage, dirigeants de club et agents jouent souvent avec les médias pour servir leur propres intérêts.