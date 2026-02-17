Mercato OM : Les dernières infos de l’Equipe dans le dossier Habib Beye !

L’Olympique de Marseille avance dans le flou concernant son banc. Pressenti pour succéder à Roberto De Zerbi, Habib Beye patiente toujours. Le dossier reste conditionné aux choix structurels du propriétaire Frank McCourt.

Depuis le départ de Roberto De Zerbi, officialisé la semaine dernière, le nom d’Habib Beye s’est rapidement imposé dans le paysage marseillais. Le technicien sénégalais, ancien entraîneur du Stade Rennais, a longtemps été décrit comme une option prioritaire pour reprendre les rênes de l’OM.

Un dossier freiné par le départ de Medhi Benatia



Cette piste avait été activée sous l’impulsion de Medhi Benatia, alors directeur du football du club phocéen. Mais la démission du dirigeant marocain, annoncée dimanche, a rebattu les cartes en interne.

Selon L’Équipe, le dossier Habib Beye est désormais en stand-by. Une situation logique dans un contexte de réorganisation, alors que la direction olympienne doit redéfinir sa structure décisionnelle.

Habib Beye dans l’attente d’un signal de l’OM

Toujours d’après L’Équipe, Habib Beye se trouve dans une position d’attente. Sans surprise, le technicien de 48 ans espère obtenir des nouvelles une fois que Frank McCourt aura tranché sur les ajustements internes nécessaires.

Malgré cette incertitude, Habib Beye demeure une piste concrète pour l’Olympique de Marseille, actuel 4e de Ligue 1. Son profil continue de correspondre aux critères recherchés : connaissance du championnat, discours moderne et capacité à gérer un environnement sous pression.

Dans un club où la stabilité institutionnelle conditionne souvent les choix sportifs, la priorité semble désormais claire : remettre de l’ordre avant d’officialiser un nouvel entraîneur. Le timing des décisions de Frank McCourt pourrait donc s’avérer déterminant pour la suite du mercato des bancs à Marseille.