Mercato OM : Les dernières infos sur la piste Renan Lodi !

D’après les informations du journal espagnol AS, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes pour Renan Lodi ! Le latéral gauche est trop onéreux pour l’Olympique de Marseille !

L’Olympique de Marseille n’a plus que Jonathan Clauss comme vrai latéral de métier dans son effectif. Le club va devoir se renforcer, surtout à gauche, avec le départ de Nuno Tavares qui n’a pas été conservé après son prêt et de Kolasinac qui a rejoint l’Atalanta.

Le nom de Renan Lodi a été cité dans les médias ces derniers jours. L’Atletico Madrid demande cependant beaucoup d’argent pour lâcher le Brésilien. D’après les informations du journal espagnol AS, les Madrilènes et l’OM ont des attentes bien différentes. Le club marseillais ne devrait pas casser sa tirelire pour s’offrir le joueur prêté à Nottingham Forest la saison dernière !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Les dernières nouvelles du dossier Sanchez !

Posiciones muy alejadas entre el Atlético de Madrid y el OM por Renan Lodi. Pese al interés en el lateral izquierdo, el conjunto francés no insistirá en su fichaje al considerar caro el precio que han fijado los rojiblancos por el jugador.@diarioas pic.twitter.com/lzV2esNhEe — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 8, 2023

Pour améliorer l’effectif il faut des grands grands joueurs — Ribalta

L’OM veut se renforcer pour ce mercato estival. Si Geoffrey Kondogbia est déjà arrivé, le club veut recruter d’autres joueurs au profil expérimenté et avec une grande qualité. Dans une interview sur la chaîne YouTube Les Réservistes, Javier Ribalta, le directeur sportif marseillais affirme que le club doit recruter des « grands grands joueurs ».

« On cherche toujours à améliorer l’effectif, explique Javier Ribalta sur la chaîne YouTube Les Réservistes, le 7 juillet. Et pour améliorer l’effectif il faut recruter des grands grands joueurs. Après qu’on y arrive ou pas c‘est différent, parce qu’aujourd’hui c‘est vrai que le mercato change un peu. Il y a l’Arabie Saoudite, l’Angleterre et ces pays ont beaucoup d’argent. Ce n’était déjà pas facile dans le passé et maintenant c‘est un peu plus difficile. Mais on doit être attentif sur le mercato et aux opportunités. Après je pense que l’on peut trouver quelques grands joueurs. On est en discussion avec des joueurs, qui je pense, ont le haut niveau. »