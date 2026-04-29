Mercato OM : Les dernières infos sur un possible successeur de Benatia !

Alors que l’Olympique de Marseille travaille sur la réorganisation de son organigramme sportif en vue de la saison prochaine, la piste menant à Grégory Lorenzi pour le poste de directeur sportif semble se refermer. Selon les informations de Nice-Matin, le dirigeant actuellement en poste au Stade Brestois devrait rejoindre l’OGC Nice à l’issue de la saison. Une issue qui éloigne donc la possibilité de le voir intégrer l’OM dans les prochains mois.

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Le nom de Grégory Lorenzi figurait parmi les profils étudiés par les dirigeants marseillais dans le cadre de leur réflexion autour du futur directeur sportif. Son profil avait été évoqué dans la perspective d’un réajustement de la structure sportive olympienne, alors que le club prépare plusieurs changements en interne pour la saison 2026-2027.

Mais selon Nice-Matin, Grégory Lorenzi a choisi de se diriger vers l’OGC Nice. Le quotidien régional indique que le dirigeant devrait s’engager avec le club azuréen à l’issue de l’exercice en cours, sous réserve que deux conditions soient remplies.

La première concerne le maintien sportif du Gym, qui doit encore assurer sa place en Ligue 1 avant de pouvoir avancer sur ce dossier. La seconde dépend de la situation de Florian Maurice, actuellement en poste à Nice, dont le départ devra être réglé avant toute officialisation. Toujours selon Nice-Matin, des discussions devront notamment avoir lieu autour des indemnités liées à son éventuel départ.

À ce stade, aucun accord définitif n’a encore été officialisé. Mais d’après les informations rapportées par Nice-Matin, la tendance actuelle éloigne Grégory Lorenzi de l’Olympique de Marseille et rapproche le dirigeant du club niçois.