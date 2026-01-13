Mercato OM : Les dernières précisions financières du transfert de Robinio Vaz !

Le feuilleton Robinio Vaz touche à sa fin à l’Olympique de Marseille. Longtemps envisagé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, le départ de l’attaquant marseillais va finalement se conclure par un transfert définitif vers l’AS Roma.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM va percevoir 25 millions d’euros, bonus compris.

Vaz, vers un transfert définitif

A lire : Mercato OM : 3 départs et deux arrivées à venir ?

La situation de Robinio Vaz est désormais clairement tranchée à l’Olympique de Marseille. Après plusieurs jours de discussions autour d’un prêt assorti d’une obligation d’achat, le dossier a évolué vers une issue définitive. Comme révélé par Foot Mercato, l’attaquant de 18 ans va quitter l’OM dans le cadre d’un transfert sec, mettant fin aux différentes hypothèses étudiées ces dernières semaines.

🚨 #mercatOM 🔵⚪️ 💰Pour le deal Robinio Vaz de l’OM à la Roma, on se dirige finalement vers un transfert définitif de 25 M€ bonus compris et non un prêt avec obligation d’achat. Contrat de 4,5 ans. https://t.co/OQBnmQEALQ w @Santi_J_FM https://t.co/EjgksQcvMe — Sébastien Denis (@sebnonda) January 13, 2026

Ce changement de format constitue un tournant dans les négociations. Initialement, l’option d’un prêt permettait à la Roma de différer une partie de l’investissement. Finalement, le club italien a choisi d’accélérer le dossier en s’engageant immédiatement sur un transfert définitif, validé par toutes les parties concernées.

Ces derniers jours, plusieurs signaux indiquaient une issue rapide. Le jeune attaquant, sous contrat avec l’OM, s’entraînait à l’écart du groupe professionnel, signe qu’un départ était acté en interne en attendant la finalisation administrative de l’opération.

Accord total avec l’AS Roma, visite médicale imminente

Selon Foot Mercato, un accord a été trouvé entre la Roma et le joueur. Le club de Serie A va verser 25 millions d’euros, bonus compris, à l’OM pour s’attacher les services de Robinio Vaz dès cet hiver. Le montant place ce transfert parmi les plus importants réalisés par Marseille pour un joueur aussi jeune formé au club.



Le numéro 34 marseillais est attendu en Italie dans les prochaines heures afin de passer sa visite médicale. Sauf contretemps, il doit ensuite signer un contrat d’une durée de quatre ans et demi avec la Roma, ce qui officialisera son départ définitif du club phocéen.

Du côté de l’Olympique de Marseille, cette opération permet de sécuriser une entrée financière significative tout en clarifiant la situation sportive du joueur. Le club et l’entourage de Robinio Vaz avaient acté une séparation rapide, dans un contexte où son avenir ne semblait plus s’inscrire à court terme dans le projet marseillais.