Mercato OM : Les dessous du recrutement express de Benjamin Pavard !

Qui aurait imaginé voir Benjamin Pavard signer à l’OM en seulement douze heures ? Le champion du monde 2018, qui évoluait à l’Inter Milan, a rejoint Olivier Giroud, Paul Pogba et Florian Thauvin dans une Ligue 1 marquée par le retour des Bleus sacrés en Russie. L’information, révélée par L’Équipe, retrace les dessous d’un transfert express, finalisé lundi soir à Clairefontaine.

Depuis début juillet, l’Inter Milan avait ouvert la porte à un départ de son défenseur. L’Olympique de Marseille surveillait la situation, mais sans passer à l’action. Tout s’est accéléré lundi, après l’échec des pistes menant à Joel Ordónez (Club Bruges) et Lutsharel Geertruida (Leipzig). Dans la matinée, Medhi Benatia a pris son téléphone pour convaincre Pavard. Selon L’Équipe, il lui a présenté le projet marseillais et le système hybride de Roberto De Zerbi, parfaitement adapté à sa polyvalence. Avant de conclure avec cette question directe : « Es-tu prêt à nous rejoindre ? »

Une offensive décisive de l’OM

La réponse du défenseur a été rapide. Pavard a rappelé que l’OM était un « club prestigieux » et que la ferveur du Vélodrome représentait un atout. Quelques heures plus tôt, marqué par son absence de la feuille de match lors de la défaite de l’Inter contre l’Udinese (1-2), il avait appris sa convocation en équipe de France pour remplacer William Saliba, blessé.

Accord en fin de journée et enjeux sportifs

Dès 17 heures, un accord a été trouvé entre les deux clubs : prêt payant avec option d’achat fixée à 15 M€. Les Marseillais ont consenti un effort financier important, tandis que l’Inter a accepté de prendre en charge une partie du salaire. Pavard, installé à Clairefontaine, a attendu les derniers documents pour signer numériquement son contrat.

Ce choix est aussi dicté par la perspective de la Coupe du monde 2026. À 29 ans, Pavard veut retrouver de la visibilité en Ligue 1 et se relancer dans un environnement compétitif, avec la Ligue des champions à la clé. Après neuf années passées à l’étranger (Stuttgart, Bayern Munich, Inter Milan), le Nordiste revient en France avec une ambition claire : s’imposer à Marseille et prouver qu’il reste une valeur sûre du football français.