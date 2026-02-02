Mercato OM : Les détails du transfert de Tochukwu Nnadi !

Le milieu de terrain de l’OM continue de se transformer en profondeur. Selon une information révélée par Sacha Tavolieri, Tochukwu Nnadi est arrivé ce lundi matin à Marseille, devenant la quatrième recrue estivale du club phocéen et confirmant la volonté de remodeler en profondeur l’entrejeu.

Tochukwu Nnadi, nouvelle pièce du puzzle marseillais

L’Olympique de Marseille tient une nouvelle recrue. Tochukwu Nnadi a atterri ce lundi à l’aéroport de Marseille pour finaliser son arrivée à l’OM. Le milieu de terrain défensif nigérian arrive en provenance du Zulte Waregem, qui d’après le journaliste belge Sacha Tavolieri récupère 6 millions d’euros dans la transaction.

Sacha Tavolieri a précisé sur ses réseaux sociaux : « Tochukwu Nnadi signe à l’OM et arrive à l’aéroport de Marseille ce lundi. Zulte Waregem récupère €6M dans la transaction. » Une information qui confirme l’accélération du mercato marseillais sur ce secteur clé du jeu.



Sans communication officielle du club à ce stade, l’arrivée de Nnadi s’inscrit néanmoins dans une stratégie claire : renforcer l’impact défensif et l’intensité au milieu de terrain, un chantier prioritaire de l’intersaison.

Un milieu de terrain profondément remanié sous De Zerbi

Avec cette arrivée, Roberto De Zerbi, entraîneur de l’OM, voit son entrejeu profondément renouvelé. Avant Tochukwu Nnadi, le club a déjà enregistré les arrivées de Timber, Nwaneri et Abdelli, confirmant une volonté de repartir sur de nouvelles bases dans ce secteur.

Ce renouvellement massif traduit un choix fort de la direction sportive marseillaise, désireuse d’apporter davantage d’équilibre, de densité et de solutions tactiques dans l’axe. Le recrutement d’un profil défensif comme Nnadi répond à un besoin identifié de longue date, notamment dans la récupération et la protection de la défense.

L’Olympique de Marseille poursuit ainsi un mercato structuré et cohérent, avec des décisions rapides et ciblées, alors que la préparation estivale bat son plein et que les exigences de la Ligue 1 approchent.