Mercato OM : Les détails du transfert et du salaire de Clauss !

L’OM a recruté Jonathan Clauss l’été dernier en provenance du RC Lens. Pablo Longoria a réussi a doubler des clubs comme Chelsea ou encore l’Atlético qui étaient aussi intéressés par le profil de l’international français.

L’Equipe consacre un article à cette arrivée dans son édition du jour. Le quotidien sportif explique que si Lens s’était qualifié pour une Coupe d’Europe, Clauss serait certainement resté au club. Le journal précise certains détails financiers du deal entre l’OM, Lens et Jonathan Clauss : « Alors que l’Atlético Madrid ne proposait qu’entre 6 et 7 M€, sans offre officielle, l’OM a formulé une proposition ferme, entre 8,75 et 11 M€ selon bonus. Il bénéficie d’un salaire brut autour de 230 000 euros, avec des efforts qui doivent être restitués sous forme de primes soumises à performance ». Une transaction cohérente vu le niveau de jeu proposé par le piton droit depuis son arrivée.

Au micro de Téléfoot au début du mois, Jonathan Clauss avait donné son ressenti sur son arrivée à Marseille. Il explique notamment son point de vue sur la Coupe du Monde au Qatar et ses chances de la disputer avec l’Equipe de France de Didier Deschamps.

« Je me posais beaucoup de questions par rapport au transfert de cet été, est-ce que je me tirais une balle dans le pied pour l’équipe de France ? Est-ce que ça allait être positif ou négatif ? Mais finalement, je me trouve sur une bonne lancée. Confiant pour être à la Coupe du monde ? Oui, si ça continue comme ça. J’essaie toujours d’être ultra-positif » Jonathan Clauss – Source : Téléfoot (02/10/22)

Interrogé par Infosport +, l’ancien lensois avait expliqué pourquoi il avait choisi de rejoindre l’OM plutôt que Chelsea.

« Je ne voulais pas signer à Chelsea pour me dire que j’ai signer à Chelsea. C’était avant tout dans une continuité de temps de jeu et de découverte de la Ligue des Champions. Marseille a coché toutes les cases que je recherchais. (…) C’est une fierté. Il y a de la continuité, c’est le troisième rassemblement consécutif auquel je participe, c’est ça qui est important. Je n’ai jamais participé à une compétition de ce niveau. Je ne peux pas m’attendre à quelque chose, c’est impossible. C’est tout nouveau. » Jonathan Clauss – Source : Infosport + (22/09/2022)