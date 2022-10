Au micro de la Chaîne L’Equipe, le journaliste Giovanni Castaldi s’est exprimé sur la victoire des Marseillais à Angers. D’après lui, il ne faut pas y voir plus que trois points pris en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a pris les trois points face à Angers ce vendredi pour l’ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Une victoire qui intervient juste avant la réception du Sporting en Ligue des Champions qui aura lieu mardi à 18h45.

Un succès important face à cette faible équipe angevine, je dis non — Castaldi

Sur La Chaîne L’Equipe, le journaliste Giovanni Castaldi a été questionné sur l’importance d’avoir remporté cette rencontre avant le troisième match de la compétition européenne.

« Si c’est une victoire importante avant le Sporting ? Le terme « important » me paraît trop fort pour décrire cette victoire. C’est toujours mieux de gagner avant la Ligue des champions, mais ça ne donne aucune garantie sur ce que va faire l’OM face au Sporting. De plus, contre Angers, Marseille a été parfois bousculé, ce n’était pas un match parfait. Cela évite d’avoir un peu trop de pression avant la C1, c’est un match correct et maîtrisé de la part de Marseille en Ligue 1, mais de là à en faire un succès important face à cette faible équipe angevine, je dis non » Giovanni Castaldi – Source : La Chaîne L’Equipe (01/10/22)

« Je suis très content, c’est une belle victoire, je félicite les joueurs. C’est dur de reprendre après 15 jours de trêve internationale. C’était un match difficile en première période. Ils se sont créés de belles situations mais nous avons su marquer au bon moment. En seconde période on a réussi à faire qu’une seule équipe existe, c’est la nôtre et on est très heureux de cela. Clauss ? C’est un très très bon joueur, il est international français, ce n’est pas pour rien. (…) On n’a pas pris de but on en a mis trois, On est premier provisoirement pour je ne sais pas encore combien de temps, mais c’est une très bonne soirée. Il peut jouer à gauche, à droite c’est pour le club une très bonne chose de l’avoir avec nous. » Hari Vukas (entraîneur adjoint) – Source Prime Video