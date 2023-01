Mercato OM : Les détails financiers de Fabrizio Romano sur Vitinha !

L’Olympique de Marseille va recruter Vitinha en provenance de Braga ! L’attaquant portugais va s’engager contre 26 millions d’euros + des bonus pour arriver à 30 millions d’euros !

C’est fait ! L’OM va se renforcer avec l’arrivée de Vitinha comme nous l’informait O’Jogo en exclusivité. Fabrizio Romano explique dans un tweet ce mardi soir que le transfert devrait se boucler autour de 30 millions d’euros soit 26M€ + des bonus. Comme nous vous l’informions, il devrait atterrir à 18h ce soir et passera sa visite médicale dans la foulée.

Vitinha to Olympique Marseille, deal signed and here we go confirmed! It’s all done with Braga for €26m fee plus add on up to €30m package 🚨⚪️🔵 #OM

Vitinha will land in Marseille in few minutes to complete medical tests. pic.twitter.com/mMvwZs5cbs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023