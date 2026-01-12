Mercato OM : les détails financiers des dossiers Robinio Vaz et Darryl Bakola !

L’Olympique de Marseille se retrouve à un tournant contractuel sur deux de ses jeunes talents issus du centre de formation, avec des discussions de prolongation qui ont échoué et la possibilité d’un transfert dès le mercato d’hiver.

Les dossiers Robinio Vaz et Darryl Bakola, deux promesses de l’équipe première de l’OM, sont devenus l’un des sujets chauds du mercato hivernal. Les deux joueurs, nés en 2007 et sous contrat jusqu’en 2028 pour Vaz et 2027 pour Bakola, n’ont pas trouvé d’accord avec la direction marseillaise lors des négociations de prolongation cet automne, laissant la porte ouverte à un possible départ dès ce mois-ci.

Un blocage salarial qui change la donne

Selon plusieurs médias dont la Provence, l’OM a formulé des propositions salariales établies autour de 60 000 € par mois pour chacun des deux joueurs — une offre qui a été refusée par leurs représentants. Le club phocéen, dirigé par Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia, a clairement décidé de ne pas surenchérir pour l’instant, estimant avoir fait une proposition significative pour des joueurs encore en phase d’affirmation sportive.

Cette impasse contractuelle intervient alors que Robinio Vaz et Darryl Bakola ont été intégrés progressivement au groupe professionnel. Vaz, attaquant polyvalent formé à l’OM, a déjà montré des qualités intéressantes cette saison, tandis que Bakola, milieu central, a été utilisé en rotation par Roberto De Zerbi dans les compétitions nationales et européennes.

Vers un mercato déjà lancé pour les jeunes Phocéens ?

Face à la difficulté d’aboutir à des prolongations, l’OM serait prête à écouter les offres pour les deux jeunes. Pour Robinio Vaz, plusieurs clubs européens, notamment en Serie A, Premier League et Bundesliga, surveillent sa situation, tandis que Bakola figure aussi sur les radars de formations étrangères. Selon des sources proches du dossier, une enveloppe d’environ 25 à 30 M€ pourrait être demandée pour Vaz, et entre 15 et 20 M€ pour Bakola si un transfert se concrétise.

Dans ce contexte, Roninio Vaz aurait décliné l’offre de l’OM, ouvrant la porte à un possible départ s’il venait une proposition jugée satisfaisante cet hiver — même si la direction phocéenne n’a pas officiellement confirmé de transaction imminente.

Le blocage des négociations reflète une tension entre l’ambition salariale des jeunes talents et la stratégie financière prudente du club, qui préfère privilégier des offres de transferts plutôt que d’augmenter significativement sa masse salariale pour des joueurs encore en développement. Cette situation contractuelle trouble l’équilibre interne, alors que l’OM est toujours engagé dans la lutte en Ligue 1 et en compétitions continentales cette saison.