Mercato OM : les détails financiers du dossier Quinten Timber…

Le dossier Quinten Timber avance rapidement du côté de l’Olympique de Marseille. Selon le compte X Topskills Sports UK, les discussions entre l’OM et Feyenoord porteraient désormais sur les derniers ajustements financiers d’un transfert en passe d’aboutir, avec un cadre contractuel déjà bien défini.

Un accord contractuel déjà balisé selon Topskills Sports UK

D’après les informations publiées par le compte X Topskills Sports UK, spécialisé dans l’actualité des joueurs et des marchés européens, l’Olympique de Marseille et Feyenoord seraient en train de finaliser « les derniers détails » du transfert de Quinten Timber. Le milieu international néerlandais s’engagerait sur la durée avec le club phocéen.

Toujours selon cette même source, le contrat proposé à Quinten Timber porterait sur cinq saisons, jusqu’en juin 2031, avec une option pour une année supplémentaire. Un engagement long, qui s’inscrirait dans la volonté des dirigeants marseillais de sécuriser des profils en âge de progresser et de s’inscrire dans la durée sous les ordres de Roberto De Zerbi.

Sur le plan salarial, Topskills Sports UK évoque une rémunération de 2,5 millions d’euros nets par an, assortie de 500 000 euros de bonus, portant le total annuel potentiel à 3 millions d’euros nets. Des chiffres qui placeraient Quinten Timber dans une tranche salariale cohérente avec les standards actuels de l’OM, sans rupture avec la grille en place.

3 millions d’euros nets par an ?

Le compte X précise également que le joueur « a toujours voulu partir », un élément qui recoupe les informations déjà connues sur la situation sportive de Quinten Timber à Feyenoord. En fin de contrat en juin prochain, le Néerlandais avait récemment officialisé son souhait de quitter le club de Rotterdam, dans un contexte relationnel tendu avec son entraîneur Robin Van Persie.

Pour Feyenoord, l’enjeu est clair : éviter un départ libre d’un joueur acheté plus de 7,5 millions d’euros en 2022. Côté marseillais, ce dossier s’inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de l’entrejeu, parallèlement aux discussions menées pour Himad Abdelli.