Mercato OM : Les deux grosses priorités de Genesio !

L’ OM accélère son mercato estival. Ce mardi 28 juillet 2026, en conférence de presse, Bruno Genesio a confirmé les deux postes prioritaires ciblés par le club pour renforcer son effectif. L’entraîneur marseillais a identifié un ailier droit et un latéral droit comme les besoins les plus urgents, tout en laissant la porte ouverte à d’autres ajustements en fonction des mouvements à venir.

Bruno Genesio fixe les priorités du mercato de l’OM

À l’approche de la reprise de la compétition, Bruno Genesio a fait le point sur les besoins de l’OM lors de son intervention devant les médias. L’entraîneur olympien a confirmé que le recrutement n’était pas terminé et que plusieurs dossiers restaient ouverts.

Le technicien a notamment insisté sur la nécessité de renforcer le couloir offensif droit après un départ important. « Le poste d’ailier droit est une priorité. On l’a évoqué avec Greg (Lorenzi) pour le recrutement. Avec le départ de Mason, on sait que l’on a un besoin à ce poste-là. Peut-être que l’on aura d’autres besoins suivant l’évolution du mercato. »

Cette déclaration confirme que le remplacement de Mason Greenwood constitue l’un des principaux chantiers du mercato marseillais. Bruno Genesio a également souligné que la stratégie du club pourrait évoluer en fonction des départs et des opportunités qui se présenteront d’ici à la fermeture du marché des transferts. Timothy Weah apparait comme une solution à ce poste, même si cela semble être plus une solution de rotation…

Le poste de latéral droit également ciblé

Au-delà du secteur offensif, l’entraîneur de l’OM a également identifié un autre chantier défensif. Sans détour, Bruno Genesio a confirmé que le couloir droit de la défense faisait lui aussi partie des priorités du recrutement.

« Certains besoins sont clairement identifiés. Le poste de latéral droit fait partie des priorités. »

Cette prise de parole apporte une indication claire sur les intentions de la direction sportive dirigée par Grégory Lorenzi. Les deux hommes travaillent conjointement afin de compléter un effectif appelé à évoluer durant les prochaines semaines, alors que le mercato estival reste ouvert.

Un mercato qui peut encore évoluer

Si les priorités sont désormais connues, Bruno Genesio n’a pas fermé la porte à d’autres ajustements. En évoquant « l’évolution du mercato », le coach marseillais rappelle que les prochaines semaines pourraient modifier les besoins de l’effectif en fonction des éventuels départs ou des opportunités de recrutement.

Pour l’heure, le message est limpide : l’OM concentre ses efforts sur deux postes précis. Le recrutement d’un ailier droit, afin de compenser le départ de Mason Greenwood, ainsi que celui d’un latéral droit, apparaissent comme les deux objectifs majeurs du club dans cette dernière phase du mercato estival. Les prochaines semaines permettront de savoir si ces priorités se concrétiseront par de nouvelles arrivées ou si d’autres besoins émergeront au fil des mouvements du marché.