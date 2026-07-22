Mercato OM : Les deux postes prioritaires du mercato…

Après plusieurs départs en ce début de mercato, la masse salariale de l’Olympique de Marseille commence à s’alléger. Le club va désormais devoir se pencher sur les postes à renforcer, suite aux transferts de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Hamed Junior Traoré et Benjamin Pavard, ainsi qu’aux retours de prêt d’Ethan Nwaneri et Arthur Vermeeren.

L’aile droite comme priorité

Après le départ inévitable de Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille et son directeur sportif Grégory Lorenzi ont identifié le poste d’ailier droit comme priorité numéro un pour le mercato estival. Selon les informations de l’Equipe dimanche 19 juillet, le club olympien ambitionne de construire son attaque autour d’Amine Gouiri — lancé en professionnel à Lyon par Bruno Genesio — et d’Igor Paixao, sans doute l’Olympien le plus en vue durant la période Habib Beye sur le banc marseillais.

Pour remplacer Mason Greenwood, l’OM a ciblé plusieurs joueurs. Le nom qui revient avec le plus d’insistance est celui d’Haissem Hassan (Real Oviedo), l’une des révélations du Mondial 2026 aux États-Unis avec la sélection égyptienne. Le joueur aurait les faveurs de Grégory Lorenzi et présente l’avantage de connaître le football français, puisqu’il a été formé au Paris FC.

Estimé à environ 3,5 M€ sur Transfermarkt, l’ailier égyptien devrait finalement partir pour une somme plus élevée : environ 12 M€, correspondant à sa clause libératoire, après une Coupe du Monde remarquée avec sa sélection. Selon Mundo Deportivo, l’OM aurait déjà entamé des discussions avec le joueur en vue d’un transfert. Autre élément à surveiller : comme l’a révélé Le Phocéen, Villarreal, son ancien club, détiendrait encore 40 % des droits économiques du joueur sur un futur transfert — une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Mason Greenwood.

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L’avenir de Weah pas remis en cause

Cette priorité affichée par Grégory Lorenzi ne devrait pas remettre en cause le statut de Timothy Weah dans l’effectif de Bruno Genesio. Définitivement transféré cet été contre 14,4 M€, l’international américain présente l’avantage d’être un véritable couteau suisse, capable d’évoluer aussi bien à l’aile droite qu’au poste d’arrière droit, poste qu’il a occupé l’essentiel de la saison dernière.

Sorti d’une Coupe du Monde à domicile en demi-teinte, avec peu de temps de jeu et une élimination en huitièmes de finale, Timothy Weah voudra confirmer la belle saison 2025/2026 qu’il a réalisée, où il a été l’un des Olympiens les plus réguliers sous Roberto De Zerbi puis Habib Beye. Il pourrait ainsi figurer parmi les cadres sur lesquels Bruno Genesio compte s’appuyer pour encadrer les jeunes dans le nouveau projet marseillais.

Malgré les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Hamed Junior Traoré, l’OM n’a pour l’instant officialisé aucune nouvelle arrivée, hormis plusieurs signatures de jeunes destinés dans un premier temps à la Pro 2. Reste à voir si le marché des arrivées se débloquera dans les prochains jours. Pour rappel, l’OM disputera son premier match de Ligue 1 le vendredi 21 août à 20h45 au Vélodrome.

Paul Laffisse