Mercato OM : après le départ de Greenwood, Lorenzi veut bâtir l’attaque autour de ces deux joueurs !

Le visage de l’attaque de l’OM va profondément évoluer cet été. Avec les départs de Mason Greenwood vers Fenerbahçe, d’Hamed Junior Traoré vers le Genoa et de Pierre-Emerick Aubameyang, Marseille a perdu une grande partie de son potentiel offensif. Selon L’Équipe, la direction olympienne souhaite toutefois s’appuyer sur Igor Paixão et Amine Gouiri pour lancer le nouveau projet de Pep Genesio.

Paixão et Gouiri, les deux offensifs que l’OM veut conserver

L’été marseillais est marqué par une importante refonte du secteur offensif. Après le transfert de Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’OM doit également composer avec les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et de Traoré, réduisant considérablement les options de Bruno Genesio.

Selon L’Équipe, la priorité de Grégory Lorenzi et du nouvel entraîneur est désormais de conserver Igor Paixão et Amine Gouiri, deux profils considérés comme essentiels dans la future animation offensive.

Le quotidien explique qu’Igor Paixão ne dispose pas, à ce jour, d’un marché susceptible de remettre en cause sa présence à Marseille. De son côté, Amine Gouiri reste apprécié en interne, notamment par Bruno Genesio, qui l’avait dirigé au Stade Rennais lors de la saison 2022-2023, où l’international algérien avait inscrit 15 buts en Ligue 1.

Toujours selon L’Équipe, Gouiri suscite des intérêts en Italie et en Allemagne, mais son profil est jugé important à la Commanderie.

Un chantier offensif majeur pour Genesio

Le défi qui attend Genesio est conséquent. D’après L’Équipe, l’OM perd avec Mason Greenwood un joueur directement impliqué dans 36 % des buts marseillais lors de ses deux saisons au club. L’attaquant anglais a notamment terminé co-meilleur buteur de Ligue 1 en 2024-2025 avant de poursuivre sur des statistiques élevées la saison suivante.

Le quotidien rappelle également que Pierre-Emerick Aubameyang avait terminé deuxième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de l’OM la saison passée, ce qui accentue encore l’ampleur du chantier offensif.

Malgré ces départs, L’Équipe souligne que Genesio a déjà démontré sa capacité à obtenir des résultats avec un collectif équilibré, comme lors de son passage à Lille.

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Concernant Greenwood, Grégory Lorenzi a confirmé mercredi que le joueur souhaitait quitter Marseille : « Il y avait des discussions qui avaient été engagées pour essayer de trouver un compromis avec le joueur qui souhaitait partir. »

Le directeur sportif olympien doit désormais construire une nouvelle attaque. Selon L’Équipe, cette reconstruction devrait s’articuler autour d’Igor Paixão et Amine Gouiri, deux joueurs que l’OM espère conserver pour lancer le projet de Pep Genesio.