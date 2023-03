Mercato OM : Les éloges d’un agent de joueur très courtisé envers Longoria !

L’Olympique de Marseille pourrait recruter un défenseur cet été, notamment pour remplacer Eric Bailly qui devrait retourner à Manchester United. Evan Ndicka, un joueur très courtisé, est plébiscité par les supporters marseillais. Son agent a dit tout le bien qu’il pensait de Pablo Longoria.

Le prêt d’Eric Bailly devrait prendre fin cet été et il est de plus en plus probable qu’il ne soit pas prolongé. L’OM devrait donc recruter à ce poste-là pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Beaucoup de supporters apprécient le profil d’Evan Ndicka, un défenseur français qui évolue en Bundesliga et qui est en fin de contrat à la fin de l’année. Son agent était sur le plateau du Club des 5 et a dit beaucoup de bien du travail de Pablo Longoria !

A LIRE AUSSI : « Depuis 30 ans, l’OM sur le terrain, c’est un Beautiful loser ! Ok 93, Ok la ferveur mais… »

« L’OM est très attractif, qui plus est avec Pablo Longoria. Quand on voit l’équipe qu’il fait avec le budget qu’il a au départ et qu’on pense aux 200 M€ qui ont servi à faire la précédente équipe. Quand on voit Saliba, Guendouzi, qui font Arsenal, Marseille (..) c’est un club qui n’a rien à envier aux bons clubs de Bundesliga. » Samir Khiat – Source : Club des 5 (11/03/23)

Samir Khiat agent de NDicka : « l’OM est très attractif, qui plus est avec Pablo Longoria. Quand on voit l’équipe qu’il fait avec le budget qu’il a au départ et qu’on pense aux 200 M€ qui ont servi à faire la précédente équipe. Quand on voit Saliba, Guendouzi, qui font Arsenal,… https://t.co/tjgdCyEIG5 pic.twitter.com/IXr7hm6bPe — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) March 11, 2023

Si on ne peut pas recruter cet été ça m’inquiète un peu…

»Le verdict devrait avoir lieu dans trois mois, parait-il. Ce qui est bien avec cette affaire, c’est que cela avait poussé Longoria à faire des mercatos très actifs. Il y a avait un moment où ne savait pas très bien quand une éventuelle sanction pouvait tomber. Là on est sorti de ça, je pense que de l’eau à couler sous les ponts. Je pense que si la délibération traine autant c’est qu’il n’y aura rien. Après si on ne peut pas recruter cet été ça m’inquiète un peu. Il y a des joueurs qui sont en prêt qui vont repartir. Mais aussi des joueurs qui sont en bout de course avec l’OM. Donc si tu ne peux pas renouveler ton effectif je serai inquiet. Une des victoires de Longoria est d’injecter beaucoup de sang neuf, pour qu’il y ait une sorte d’électrochoc. Si tu n’as plus cette « Longoria Touch » qui te met 4/5 nouveaux titulaires chaque année je peux être un peu inquiet. Il y a des joueurs, me semble-t-il qui ronronnent un peu en ce moment et je ne pense pas que les garder une année de plus soit génial. » Jérémy Attali-Pietri – Source : Football Club de Marseille (9/03/2023)