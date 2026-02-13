Mercato OM : Les explications de la complication du dossier Habib Beye ! Rennes remonté !

L’Olympique de Marseille voit se compliquer la piste menant à Habib Beye, alors que le Stade Rennais a engagé des démarches juridiques qui bloquent toute progression du dossier. Les révélations récentes relancent les débats autour de l’avenir de l’entraîneur pressenti pour succéder à Roberto De Zerbi.

Un contact sous tension entre Rennes et l’OM autour de Beye

Le Stade Rennais et Habib Beye, limogé de son poste d’entraîneur au début du mois de février, sont désormais au cœur d’un imbroglio juridique qui retarde une éventuelle arrivée du technicien à l’Olympique de Marseille. Selon les informations relayées dans la presse, notamment via Ouest-France, le Franco-Sénégalais aurait eu des contacts avec l’OM fin janvier, aux alentours du 28 janvier, alors qu’il était encore sous contrat avec le club breton.

Ces discussions supposées, intervenues juste après l’élimination du Stade Rennais en Ligue des Champions contre Bruges, auraient profondément irrité la direction rennaise, d’autant plus que Rennes avait été battu 3-0 au Vélodrome quelques jours plus tard, avec des choix tactiques de Beye qui ont surpris dans le vestiaire — notamment la titularisation de joueurs rarement alignés jusque-là.

Rennes engage des procédures, l’OM en attente

Face à cette situation, le Stade Rennais a officiellement lancé des procédures juridiques à l’encontre de Habib Beye et de plusieurs membres de son staff, comme l’a indiqué le club. Selon les dirigeants bretons, ces démarches relèvent de « procédures d’ordre privé », sans que tous les détails soient encore publics, et pourraient mener à une qualification en faute grave, voire lourde, dans le cadre du licenciement de l’entraîneur.

Mercato : L’OM a tenté cet ancien coach de Ligue 1 ? – https://t.co/qGBPeBCK2F — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 13, 2026



Cette offensive juridique est un facteur clé dans le blocage de toute issue rapide concernant un possible contrat entre l’OM et Beye. À ce stade, aucun accord officiel n’a été signé, et les discussions seraient suspendues dans l’attente d’une résolution des litiges entre l’ancien coach et son ex-club.

Du côté du club phocéen, la possibilité de s’engager avec Beye reste à l’étude mais n’est pas encore actée, alors que Pablo Longoria et les dirigeants doivent gérer cette situation juridique délicate avant de pouvoir avancer.