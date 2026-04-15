Mercato OM : Les gros doutes de Marcel Dessailly concernant Greenwood !

L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Marcel Desailly, s’est exprimé sur le cas Mason Greenwood dans un entretien accordé à Goal. Malgré des statistiques solides, l’ex-Marseillais affiche de fortes réserves sur la capacité de l’attaquant à franchir un cap au plus haut niveau.

Des doutes sur le très haut niveau pour Greenwood

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Interrogé par Goal, Marcel Desailly a livré une analyse sans détour sur Mason Greenwood, actuellement sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Si les performances statistiques de l’attaquant attirent l’attention, l’ancien champion du monde 1998 reste prudent quant à son potentiel dans les plus grands clubs européens.

« Quand tu regardes de l’extérieur et que tu vois les statistiques de Greenwood, les buts qu’il a inscrit, tu peux être tenté de le recruter. Mais est-ce qu’il a vraiment le niveau pour jouer dans un top club de Premier League ou de Liga ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu’il puisse s’adapter au haut niveau. Je pense qu’il peut jouer pour Marseille en France, pour Villarreal en Espagne ou pour Aston Villa en Angleterre. Je ne suis pas sûr qu’il ait la régularité pour aller plus haut car oui, il marque des buts, ses statistiques sont bonnes, mais quand on va en Premier League, il faut être régulier à tous les étages. »

Quel niveau pour Greenwood et pour l’OM ?

Ces propos relancent indirectement le débat sur le positionnement de l’Olympique de Marseille dans la hiérarchie européenne. En plaçant le club marseillais parmi les destinations adaptées à Mason Greenwood, Marcel Desailly souligne un écart persistant entre la Ligue 1 et les cadors de Premier League ou de Liga. “Physiquement, il peut être une tempête et faire la différence en France mais au-dessus, la différence est trop importante. Parfois, tu ne vois pas Greenwood pendant une heure… Ce n’est pas Messi ! Donc, pour la France, ça va, mais une fois qu’on le place dans une ligue un peu plus intense et impactante, je ne sais pas. Je l’aime bien mais si j’étais Manchester City ou Arsenal, je n’achèterais pas Greenwood.”

Dans un contexte où l’OM cherche à s’installer durablement sur la scène européenne, les performances et la régularité de joueurs offensifs comme Greenwood restent scrutées. Les déclarations de Desailly, figure respectée du football français, apportent un éclairage critique sur les exigences du très haut niveau et sur la capacité des talents à s’y imposer dans la durée.