Mercato OM : les gros sous-entendus du président du Stade Rennais !

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille, a critiqué la manière dont Habib Beye a quitté le club breton, dans un contexte où l’ancien défenseur international est pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Le timing de ce changement d’entraîneur relance les tensions entre Rennes et son ancien technicien.

Pouille s’interroge sur le timing du départ de Beye

Lors de la conférence de presse présentant Franck Haise comme nouveau coach du Stade Rennais, le président exécutif Arnaud Pouille s’est exprimé sur les circonstances du départ d’Habib Beye, remercié le 9 février 2026 après une série de résultats décevants et des tensions internes.

Selon Pouille, « la seule chose qui m’a surprise, c’est le lendemain de la défaite en Coupe de France, sa volonté de partir parce qu’on était à quatre jours de la fin d’un mercato qu’on avait essayé de faire. Se retrouver dans cette configuration, c’était quand même étrange », soulignant son étonnement face à la chronologie des événements.

Beye a voulu quitter Rennes ?

La mise à l’écart d’Habib Beye à Rennes précède son arrivée à l’Olympique de Marseille, où il a été officialisé comme successeur de Roberto De Zerbi mercredi soir !

Pour le club breton, la nomination de Franck Haise marque un nouveau départ en Ligue 1, quelques jours après une réunion de conciliation avec la LFP concernant le départ de Beye.

Du côté de l’OM, l’arrivée de Habib Beye, ancien joueur du club de 2003 à 2007, est considérée comme un choix fort pour stabiliser l’équipe, actuellement quatrième du championnat et engagée en Coupe de France.