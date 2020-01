Mercato OM : Les joueurs marseillais ont tranché… Sanson en tête ?

Alors que tous les voyants sont au vert sportivement, l’OM est au plus mal financièrement. Franck McCourt ne veut plus combler les déficits et aurait donné comme mission au président Eyraud de trouver l’argent en vendant les meilleurs éléments. Encore faut-il convaincre les joueurs de partir cet hiver…

André Villas-Boas a mis les pieds dans le plat mercredi en conférence de presse. Le coach olympien a expliqué qu’il ne voulait pas modifier son groupe alors que son président vient de recruter un liquidateur (Paul Aldridge). Reste que le vestiaire marseillais est avec son coach et qu’aucun joueur ne compte quitter le club cet hiver…

Sanson est ferme, pas de départ en janvier !

En effet, selon la Provence le président marseillais risque d’avoir du mal à trouver des candidats au départ lors de ce mercato d’hiver. Proposé en Bundesliga, Morgan Sanson aurait déjà clairement fait savoir qu’un départ lors de ce mois de janvier n’était pas envisageable. Le milieu de terrain avait passé un deal avec le club lors de sa prolongation de contrat en 2018, il partira au plus tôt cet été (voir extrait vidéo de DFM ci-dessus).

Les autres joueurs seraient sur la même longueur d’onde, personne ne voudrait quitter l’OM en cours de saison, les joueurs auraient décidé relever le challenge d’une qualification en Ligue des Champions avec leur coach AVB. Dans ce contexte, les plans de JHE pourraient être sérieusement contrariés, cet hiver en tous cas. Car l’été prochain la donne sera bien différence et un ou deux départs pourraient intervenir rapidement après la fin du championnat comme celui d’Ocampos l’été dernier…