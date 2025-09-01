Mercato OM : Les premières images et premiers mots de la 11e recrue O’Riley !

Matt O’Riley, 11ᵉ recrue de l’Olympique de Marseille, a livré ses premiers mots depuis la finalisation de son transfert. À travers les propos rapportés par le journaliste Adrien Pittore, le milieu danois a affiché une grande enthousiasme et une clarté tactique.

O’Riley s’est dit « très content d’arriver à Marseille », soulignant la rapidité du transfert : « Le transfert s’est fait très rapidement. » Ces deux phrases mettent d’emblée en lumière son sérieux et sa motivation forte dès les premiers instants. Il ne s’agit pas seulement d’une arrivée, mais d’une véritable anticipation d’implication.

Matt O’riely est là. Ses premiers mots : “Très content d’arriver à Marseille.” Un peu surpris par le timing : “Le transfert s’est fait très rapidement.” “J’ai beaucoup discuté au téléphone avec Roberto De Zerbi. On a la même vision du football…” #teamom #OlympiqueDeMarseille pic.twitter.com/4iQV1H6wvH — Adrien Pittore (@adrien_pittore) September 1, 2025

Une connexion immédiate avec Roberto De Zerbi

La relation établie avec le nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi, semble particulièrement fluide. « J’ai beaucoup discuté au téléphone avec Roberto De Zerbi. On a la même vision du football. » Ces propos montrent une harmonie tactique et un alignement conceptuel : éléments clés pour une intégration rapide dans un système de jeu. Mieux encore, O’Riley évoque la recommandation de ses anciens coéquipiers : « Les coéquipiers à Brighton ne m’ont dit que du bien de lui. » Cela constitue un témoignage indirect de la qualité relationnelle et managériale de De Zerbi.

Position préférentielle… mais polyvalence assurée

Enfin, sur son poste de prédilection, O’Riley ne brouille pas les pistes : « Mon poste préférentiel ? En 10. » Il confirme ainsi son profil de milieu offensif créateur, initiateur de jeu. Cependant, il conclut en soulignant sa polyvalence : « Mais je peux jouer partout dans le milieu de terrain ». Une phrase qui montre sa flexibilité tactique, un atout précieux face aux aléas d’un championnat exigeant comme la Ligue 1.