Mercato OM : Vu son faible salaire à Watford, on comprend mieux la volte-face de Gueye…

La Premier League est souvent considéré comme un objectif pour les clubs et les joueurs français. Les premiers espèrent réaliser un gros transfert, les seconds toucher un salaire conséquent. Ce n’est pas le cas pour l’une des cibles de l’OM, Pape Gueye…

Le milieu de terrain du HAC, libre au 30 juin, a signé cet hiver un contrat en anglais dont il n’a pris connaissance des détails que trois mois plus tard. Le journal la Provence expliquait ce matin que Pape Gueye ne voulait pas rejoindre le club anglais cet été. Le joueur de 21 ans se sentant floué par son ancien agent car les promesses faites à l’oral n’ont pas été respectées.

Un salaire de 30000€ brut / mois ?

Si le journal local parlait d’un salaire faible et de l’absence d’aide pour voyager et se loger, le site FootMercato affirme que « sur les cinq ans de son contrat, entre 1,5 et 1,7 million d’euros, soit moins de 30 000 euros bruts par mois… » Un salaire faible pour un footballeur évoluant en Angleterre mais aussi bas à Marseille. Ce genre de rémunération correspond plus à un second contrat pro offert à un jeune du centre de formation…

L’OM veut récupérer le jeune milieu de terrain…

Pape Gueye ne veut pas rejoindre Watford, et pour cela une somme de 5M€ (ou moins) sera nécessaire pour le libérer de son contrat de 5 ans. L’OM est intéressé par son profil tout comme Angers, Strasbourg et Nantes. Footmercato estime que le milieu de relayeur devrait s’engager avec un club de Ligue 1, même si rien ne serait fait avec un des quatre prétendants…