Mercato OM : Les qualités et défauts d’Igor Paixao !

L’Olympique de Marseille a clairement jeté son dévolu sur Igor Paixao, l’ailier gauche brésilien de Feyenoord, pour renforcer son secteur offensif cet été. Selon L’Équipe, le club phocéen a déjà transmis deux offres, dont la dernière atteindrait 28 millions d’euros, bonus compris, pour s’attacher les services du joueur de 25 ans.

Les supporters milanais se souviennent sans doute de Paixao, buteur dès la 3e minute face à l’AC Milan en barrage aller de Ligue des champions, en février dernier. Un match où il avait fait vivre un calvaire à la défense italienne. Voici une petite analyse du profil technique proposée par le quotidien sportif ce jeudi.

Petit gabarit (1m68), rapide et provocateur, Paixao est un ailier droitier évoluant à gauche, très à l’aise en un contre un. En Eredivisie, il a inscrit 16 buts et délivré 10 passes décisives en 2023-2024, ce qui en fait l’un des attaquants les plus décisifs du championnat néerlandais. Il se distingue également par un volume impressionnant de tirs (96 tentés, dont 40 % en dehors de la surface) et une propension à créer du danger dans les 30 derniers mètres.

Paixao tire énormément y compris en dehors de la surface !

🇧🇷 Igor Paixao, quelle prochaine étape ? Année faste pour l’ailier de poche : 47 matchs, 18 buts et 19 passes décisives ⚽️ 🟢 Déséquilibrant, rapide et doté d’une excellente frappe de balle

🔴 Pas de pied gauche, peu impliqué défensivement et à la construction des actions pic.twitter.com/WDOaENzngB — Data’Scout (@datascout_) May 25, 2025

Mais l’analyse technique révèle aussi des limites : seulement 39,9 % de dribbles réussis pour 4,48 tentatives par 90 minutes, et 70 % de passes réussies en moyenne. Des chiffres qui interrogent sur sa capacité à briller en Ligue 1, un championnat plus rugueux que l’Eredivisie.

Beaucoup de déchet dans les dribbles…

Sa campagne en Ligue des champions (918 minutes) nuance quelque peu l’enthousiasme : 2 buts et 4 passes décisives, mais une baisse de ses statistiques offensives, notamment due à la perte de possession globale de Feyenoord (42,5 % contre 57,3 % en championnat). Il reste néanmoins capable de créer des occasions, notamment sur coups de pied arrêtés.

🎯 Igor Paixão à l’OM : un joueur de derniers mètres, explosif… mais qui peut frustrer.

Thread 🧵 basé uniquement sur l’analyse de son profil et de ses performances 👇#OM #TeamOM pic.twitter.com/xofUdhBaax — Florent Toniutti (@FlorentToniutti) July 10, 2025

L’OM, conscient des risques, semble pourtant croire au potentiel de Paixao, dont le profil percutant pourrait s’inscrire dans le style offensif prôné par Roberto De Zerbi. Reste à savoir si le joueur formé à Coritiba saura s’imposer là où d’autres anciens d’Eredivisie ont échoué en France.