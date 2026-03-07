Mercato OM : Les regrets d’Adrien Rabiot…

Dans un entretien accordé au média italien Undici, Adrien Rabiot est revenu sur son passage à l’Olympique de Marseille. L’international français reconnaît avoir été frustré de ne pas avoir pu s’inscrire durablement dans l’histoire du club phocéen. Une déclaration qui relance l’intérêt autour de son unique saison sous le maillot marseillais.

Adrien Rabiot évoque son passage à l’OM

Aujourd’hui joueur de l’AC Milan, Adrien Rabiot a évoqué le fil de sa carrière lors d’un entretien accordé au média Undici. Passé notamment par le Paris Saint-Germain, la Juventus puis l’Olympique de Marseille, le milieu de terrain français explique que son objectif a toujours été de laisser une trace dans les clubs où il évolue.

« Je m’amuse beaucoup en jouant au football, je le fais depuis l’âge de six ans et c’est ce que j’aime par-dessus tout. C’est une passion qui m’habite, qui me motive chaque matin. Je veux continuer à gagner, c’est pour cela que je joue au football : pour les défis, pour dépasser mes limites. Je veux inscrire mon nom dans l’histoire de chaque équipe pour laquelle j’ai joué : je l’ai fait au PSG et à la Juventus, mais malheureusement, je n’ai pas pu le faire à Marseille, car je n’y suis resté qu’un an », a déclaré Adrien Rabiot.

Arrivé libre à l’OM en 2024, le milieu français avait pourtant réalisé une saison solide sous les couleurs marseillaises, avec dix buts et cinq passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues.

Un nouveau défi avec l’AC Milan

Dans la suite de son entretien, Adrien Rabiot explique désormais se concentrer sur son aventure en Italie avec l’AC Milan, tout en gardant un objectif majeur avec l’équipe de France. « Maintenant, je veux le faire à Milan : c’est un objectif important pour moi. Ensuite, je penserai à la Coupe du monde, la remporter est le plus beau but dans la carrière d’un footballeur. »

À 30 ans, le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain poursuit donc sa trajectoire dans un nouveau championnat après avoir disputé plusieurs saisons à la Juventus puis une année à l’Olympique de Marseille. Son passage à l’OM, court mais marquant sportivement, reste aujourd’hui un épisode que le joueur dit ne pas avoir pu prolonger suffisamment pour « marquer l’histoire » du club phocéen.

