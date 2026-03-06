OM : les Ultras publient un communiqué incendiaire et interpellent la direction !

La tension monte autour de l’Olympique de Marseille. Après plusieurs résultats négatifs et une élimination en Coupe de France, un groupe de supporters marseillais a publié un communiqué particulièrement virulent visant les joueurs mais surtout la direction du club. Dans un contexte sportif très délicat, l’OM se retrouve désormais sous pression à la veille d’un déplacement important.

Un contexte sportif déjà explosif pour l’OM

La situation de l’Olympique de Marseille s’est fortement dégradée ces dernières semaines. L’arrivée de Habib Beye sur le banc olympien devait apporter un nouveau souffle à un club en quête de stabilité. Mais les premiers résultats n’ont pas permis d’apaiser les tensions.

La défaite face à Brest (2-0) a marqué une entrée difficile pour le nouvel entraîneur marseillais. Quelques jours plus tard, l’OM a été éliminé en quart de finale de Coupe de France par Toulouse après un match nul (2-2) suivi d’une séance de tirs au but perdue (3 t.a.b. 4).

Au stade Vélodrome, cette élimination a provoqué la colère d’une partie des supporters présents dans les virages mercredi soir.

Le communiqué très dur de La Vieille Garde 1984

Dans la foulée, le groupe de supporters La Vieille Garde 1984 a publié un message très critique envers la gestion du club et les performances sportives récentes.

«Ça suffit !, démarre le message. Aujourd’hui, la colère des amoureux de l’OM n’est plus contenue, celle de ceux qui vivent pour ce club depuis toujours, qui portent ce maillot avec fierté et qui transmettent cette passion à leurs enfants. Car la fierté a laissé place à la honte. Depuis 2010, aucun titre majeur. Quinze ans de promesses trahies, de désillusions et d’humiliations. Quinze ans à regarder l’Olympique de Marseille s’enfoncer pendant que d’autres clubs construisent, progressent et gagnent. Pourtant, des centaines de millions ont été engloutis, des dizaines de joueurs se sont succédés, des entraîneurs ont défilé, des projets ont été annoncés, jamais réalisés. Toujours pour le même résultat le néant. Aucune stabilité. Aucune vision. Aucune exigence», écrit le groupe.

Les supporters s’interrogent ensuite sur la gestion du club : «à qui profite ce chaos permanent? Car pendant que certains font leurs affaires, le club continue de sombrer. (…) Nous exigeons un projet clair. Nous exigeons une direction compétente. Nous exigeons des décisions prises pour l’intérêt du club, et non pour les intérêts de ceux qui gravitent autour.»



Le message s’adresse également au propriétaire de l’OM, Frank McCourt : «Le propriétaire ne peut plus continuer à s’entourer d’opportunistes et de marchands d’illusions qui vivent de l’OM sans jamais le faire grandir. Fini les discours, agissez! La patience des Marseillais n’est pas infinie, et à force de mépriser les supporters, de trahir l’histoire de ce club et de piétiner ce maillot, la colère finira par déborder. L’OM appartient à son peuple. Et un peuple qu’on méprise finit toujours par se faire entendre.»

Alors que l’Olympique de Marseille doit se déplacer à Toulouse samedi soir (21h05), le climat autour du club phocéen apparaît plus tendu que jamais.