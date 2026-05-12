Mercato OM : les révélations de Fabrizio Romano sur l’avenir de Medhi Benatia !

Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le nom de Medhi Benatia, directeur du football de l’Olympique de Marseille, figure désormais dans les discussions du club saoudien Al Ittihad, à la recherche d’un nouveau dirigeant sportif. Une information qui intervient dans un contexte de réorganisation interne du club de Djeddah.

Al Ittihad cible un nouveau directeur du football

🚨🇸🇦 EXCL: Mehdi Benatia has been approached to become new Al Ittihad Director of Football. Ramon Planes is ready to leave and join a European project, Benatia is a name on Al Ittihad list. pic.twitter.com/thxVjeolfR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026



D’après les propos rapportés de Fabrizio Romano, spécialiste du mercato international, le club saoudien Al Ittihad explore plusieurs pistes pour renforcer sa direction sportive. Parmi les profils étudiés, celui de Medhi Benatia est mentionné.

Le journaliste italien indique précisément : « Mehdi Benatia a été sollicité pour devenir le nouveau directeur du football d’Al Ittihad. Ramon Planes est prêt à partir et à rejoindre un projet européen, Benatia est un nom sur la liste d’Al Ittihad. »

Une situation qui place l’ancien défenseur international marocain au centre d’intérêts extérieurs, alors qu’il occupe actuellement une fonction stratégique au sein de l’Olympique de Marseille.

Un rôle clé à l’OM sous surveillance sur le marché européen et saoudien

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Ces révélations interviennent alors que la direction sportive de l’OM reste un poste hautement exposé sur le marché international. L’intérêt d’un club comme Al Ittihad, habitué à attirer des profils européens de premier plan, confirme l’attractivité des dirigeants issus du football français et européen.

Franck Mccourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, a confirmé le départ à venir de Medhi Benatia. L’ancien défenseur central avait d’ailleurs démissionné via un message publié via son compte instagram, il a été convaincu de rester jusqu’à la fin de la saison. Son successeur à Marseille est connu, c’est Grégory Lorenzi qui devrait être officialisé cette semaine.