Mercato OM : Les supporters marseillais entre incompréhension et soutien pour Dieng avec le #FreeBamba

Depuis plusieurs matchs, le cas Bamba Dieng inquiète les supporters de l’Olympique de Marseille. Poussé vers la sortie, le Sénégalais n’est pas entré face à Milan…

Les matchs de préparation de l’Olympique de Marseille ne se sont pas passés comme prévu. Igor Tudor est arrivé à la place de Jorge Sampaoli et a affronté les équipes que l’Argentin avait planifié à la fin de la saison.

La préparation a donc été plus compliquée avec des résultats plus que médiocres : 1 victoire, 1 nuls et 3 défaites dont la dernière face à l’AC Milan au Stade Vélodrome ce dimanche. Sur 3 des 5 rencontres, Bamba Dieng n’a pas joué une seule seconde.

Bamba Dieng reçoit le soutien des supporters

Auteur d’un doublé face à Marignane et d’une entrée compliquée face à Norwich, le Sénégalais a été écarté du jour au lendemain par la direction et le coach Igor Tudor. L’attaquant est poussé vers la sortie puisqu’il est l’une des fortes valeurs marchandes du club.

D’après L’Equipe, le joueur veut s’imposer à l’OM et souhaite montrer qu’il est capable d’être le numéro 1 au poste d’attaquant à Marseille… Une volonté louable qui montre sa faim de tout donner pour le club. C’est certainement ce qui pousse les supporters à le soutenir.Via les réseaux sociaux et même sur le parvis du Vélodrome après la rencontre face à Milan, les supporters de l’Olympique de Marseille ont apporté leur soutien à Bamba Dieng dans cette épreuve compliquée. Sur Twitter, le #FreeBamba pour réclamer la libération de l’international sénégalais a fait des milliers de tweets.

#FreeBamba sur les réseaux sociaux

Ils le carrent pour essayer de le faire partir. Quel manque de savoir-être de la part de l’OM. Ce gamin a prouvé l’attachement pour le club. On le traite comme un morceau de barbaque. #freebamba

Allô @OM_Officiel vous vous comportez comme des gros cons. https://t.co/qfHy1uqUnU — The Fonz’ (@2salamandres) July 31, 2022

#TeamOM il faut absolument que Bamba reçoive un soutien sans faille, ce qui lui arrive, ce que notre club lui est inflige est tout bonnement horrible. #FreeBamba — 𝕊/𝕆 ZiggyCréation (@91Kyllian) August 1, 2022