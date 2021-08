Mercato OM : Les supporters marseillais n’attendent que le retour de Milik !

Le match entre Villarreal et l’Olympique de Marseille a redonné le sourire aux supporters marseillais, tristes de ne pas pouvoir encourager leurs joueurs au Vélodrome depuis près d’un an et demi. Ce spectacle face aux Espagnols a également relancé l’attente pour le retour d’Arek Milik.

L’Olympique de Marseille n’a pas perdu un seul de ses matchs de préparation. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont terminé de la plus belle des manières en battant le vainqueur de la dernière Europa League, Villarreal. Devant leur public, les Olympiens ont produit du jeu et ont montré beaucoup d’aisance technique.

MILIK, LA PIECE MANQUANTE DE CET OM !

Durant une grosse partie de la rencontre, Jorge Sampaoli a demandé à ses joueurs d’évoluer sans véritable numéro 9 avec Dimitri Payet dans un rôle de faux-buteur. Forcément, avec une telle prestation sans un joueur de haute qualité comme Arek Milik, l’excitation et l’attente est à son comble. Sur les réseaux sociaux, les supporters marseillais sont impatients de retrouver le Polonais !

A LIRE AUSSI : Mercato : Ces trois joueurs doivent quitter l’OM d’après Jacques Bayle !

Vous voyez le niveau qu’on a la ? Dites vous qu’il manque Milik et mouillez vous la nuque 😭😭😭 — ShavinzCS (j’ai sauté) (@Shavinz_) July 31, 2021

Le vélodrome et ses supporters t’attendent pic.twitter.com/HDSEZpiiTc — 𝙻𝙴 𝙿𝙴𝚃𝙸𝚃 𝙼𝙰𝚁𝚂𝙴𝙸𝙻𝙻𝙰𝙸𝚂® (@Toto_RiinaOM) August 1, 2021

Je suis déjà en manque d’OM. Vivement Dimanche pour la 1ère journée de championnat face à Montpellier 🥰 Milik est de retour à la commanderie demain, j’espère qu’il sera apte et prêt le plus rapidement possible même si on peut très bien démarrer sans lui, on attends Lirola 🙏 — Massi (@MassiBet) August 1, 2021

LONGORIA DONNAIT DEJA DES NOUVELLES DE MILIK

En conférence de presse lundi 26 juillet, Pablo Longoria a été questionné sur les dossiers Arek Milik et Dario Benedetto. Selon le président de l’Olympique de Marseille, le Polonais devrait bientôt revenir à l’entraînement. En repos ce lundi, l’attaquant va faire son retour à la Commanderie dès mardi après ses vacances. Il ne devrait pas être opérationnel tout de suite après sa blessure mais pourrait entrer doucement dans l’effectif de Jorge Sampaoli.

« Milik, je parle avec les médecins, il va revenir le 1er aout pour faire la préparation après son opération au genou. Si vous vous rappelez, il a pris un coup lors de la dernière journée et il a fait une opération pour nettoyer un peu son genou » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (26/07/21)