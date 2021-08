Mercato : Ces trois joueurs doivent quitter l’OM d’après Jacques Bayle !

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a régalé ses supporters au Vélodrome avec une belle prestation face à Villarreal. Jacques Bayle, chroniqueur pour Maritima, a apprécié le spectacle mais ne veut plus voir certains éléments !

L’Olympique de Marseille a vu au fil des matchs amicaux une certaine hierarchie se dessiner. En défense, Luan Peres, William Saliba et Leonardo Balerdi ont pris le dessus. Alvaro reste tout de même une option sérieuse. De retour de l’Euro depuis plusieurs jours maintenant, Duje Caleta-Car n’est pas entré.

Ces joueurs-là n’ont plus leur place dans l’effectif — BAYLE

En attaque, Dario Benedetto semble sur le départ avec plusieurs rumeurs et informations du côté de Sao Paulo. Bamba Dieng pourrait être une option sérieuse pour doubler le poste d’Arek Milik. Nemanja Radonjic pourrait également quitter le club.

Le Serbe souhaiterait retrouver l’Allemagne où il a été prêté au Hertha Berlin. Entré en fin de match, il n’aura pas franchement brillé sur son côté droit où il a remplacé Cengiz Ünder. Sur son compte Twitter, le chroniqueur de Maritima Jacques Bayle a débriefé la rencontre. Il a apprécié le plan de jeu de Sampaoli mais veut voir ces trois joueurs quitter le club !

« Cette équipe de l’OM va nous apporter beaucoup de plaisir, elle est généreuse, à l’image de la ville de Marseille. En revanche il y a des joueurs qui sont encore chez nous qui n’ont plus leur place. On va parler notamment de Caleta-Car, de Radonjic et de Benedetto. Ces joueurs-là n’ont plus leur place dans l’effectif car cette équipe est généreuse avec beaucoup de courses et ces joueurs-là sont à la fin d’un cycle. Personnellement, je pense que l’on en a plus besoin et j’espère qu’ils trouveront une porte de sortie en les remerciant pour le travail effectué. Ils ne correspondent plus à ce dont on a besoin, des joueurs qui vont percuter avec de la hargne. Je me suis régalé contre Villarreal, cela faisait longtemps que je n’avais pas vu l’OM comme ça » Jacques Bayle – Source : Twitter, texte Foot 01 (01/08/21)