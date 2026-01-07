Mercato OM : Les trois informations clés à retenir ce mercredi 7 janvier

L’Olympique de Marseille reste actif sur plusieurs dossiers en ce début de mois de janvier, entre pistes offensives suivies pour l’avenir et gestion de l’équilibre interne. Voici les trois informations principales du jour concernant le mercato marseillais.

1. L’OM a transmis une offre officielle pour Artur (Botafogo)

Selon le média brésilien Globo, l’Olympique de Marseille a formulé une offre officielle à Botafogo pour Artur, ailier droit de 26 ans, en vue du mercato estival 2025-2026. La proposition marseillaise porterait sur un prêt avec obligation d’achat, pour un montant global estimé à 8 millions d’euros, conditionné à des objectifs sportifs.

Des discussions sont en cours entre les deux clubs ainsi qu’avec l’entourage du joueur. Botafogo n’a pas encore donné son accord, d’autant que son entraîneur, Martín Anselmi, souhaite conserver Artur, recruté en janvier 2025 pour 10 millions d’euros en provenance du Zenit. La presse brésilienne évoque néanmoins des échanges jugés sérieux entre les parties.

(Source : Globo)

2. Højbjerg reste un cadre du projet malgré un contexte agité

D’après RMC Sport, Pierre-Emile Højbjerg demeure pleinement impliqué dans le projet de Roberto De Zerbi, malgré l’irrégularité des performances de l’OM. Vice-capitaine, l’international danois est décrit comme un relais majeur du staff, engagé et exigeant au quotidien, même si son rendement a parfois été impacté par le manque de stabilité collective.

Toujours selon RMC, aucun départ n’est envisagé à ce stade. L’OM n’a reçu aucune offre, et le club comme l’entraîneur comptent sur Højbjerg pour la suite de la saison, malgré un intérêt évoqué de la Juventus qui resterait, pour l’instant, sans suite concrète.

(Source : RMC Sport)

3. Anis Hadj Moussa suivi, mais l’OM doit d’abord vendre

Le dossier Anis Hadj Moussa reste suivi par l’OM, comme l’indique le média néerlandais RTV Rijnmond, information confirmée par plusieurs sources. Toutefois, Marseille ne peut pas encore passer à l’action. Le club doit impérativement réaliser des ventes avant d’envisager une offre.

Le journaliste Hakim Zhouri précise que le joueur souhaite quitter Feyenoord et que plusieurs clubs de Premier League se sont positionnés. Feyenoord, de son côté, n’a fixé aucun prix et privilégierait la continuité sportive. L’OM se trouve donc dans une posture attentiste, dépendante de ses mouvements sortants.

(Sources : RTV Rijnmond, Hakim Zhouri)

Ces trois dossiers illustrent une stratégie marseillaise prudente pour ce mercato hivernal, conditionnée par des contraintes économiques, mais toujours orientée vers le renforcement offensif à moyen terme.