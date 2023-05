Mercato OM : Les trois raisons qui poussent Tudor à partir !

Alors que Pablo Longoria semble motivé à l’idée de conserver Igor Tudor une saison de plus, le technicien croate semble lui plus dans l’optique d’un départ. FootMercato affirme que deux raison poussent l’entraineur à quitter Marseille…

Si Igor Tudor botte en touche dès que la questions a été abordée lors des dernières conférences de presse, la direction du club fait savoir qu’elle compte sur son coach. Une réunion entre les deux parties est attendue cette semaine afin de prendre une décision suffisamment tôt. Selon FootMercato, la première raison qui incite Tudor a quitter Marseille a un an de la fin de son contrat est que l’ancien défenseur central « aimerait beaucoup retrouver l’Italie et on s’agite en ce sens dans son entourage. Il n’est pas innocent d’avoir entendu son nom murmuré du côté de la Juventus Turin notamment. »

A lire : Mercato OM : Longoria veut se faire prêter ce talent de Tottenham ?

Il y a plusieurs raisons qui expliquent les envies de départ d’Igor Tudor… https://t.co/dd5gvsOfef — Foot Mercato (@footmercato) May 30, 2023

Envie de rentrer en Italie, sentiment de ne pas être accepté à Marseille et fatigue !

Autre raison avancée par le média spécialisé dans l’actualité des transfert, « l’entourage de l’entraîneur, on expliqué qu’il ne comprend pas pourquoi il n’a jamais vraiment été accepté dans le milieu marseillais. » De plus, Tudor « a besoin de souffler, de déconnecter un petit peu du football pour se ressourcer. » Réponse d’ici quelques jours !

Pour le remplacer, Daniel Riolo a proposé un nouvel entraîneur. Au micro de RMC ce samedi après la rencontre face au Stade Brestois au Vélodrome qui s’est soldé par une défaite des Marseillais, le journaliste a soumis à Pablo Longoria l’idée de faire signer Paulo Fonseca, actuel coach du LOSC.

🎙 @DanielRiolo : « Je pense que Fonseca serait un super entraîneur pour l’OM. » pic.twitter.com/4CT6D87gYX — After Foot RMC (@AfterRMC) May 29, 2023

A lire aussi : Mercato OM : « Je vais peut-être rester cinq ou six ans ici »

« Puisqu’on parle de Fonseca et de ses envies d’ailleurs, lui je pense que ce serait un super entraîneur pour l’OM. Si Longoria voulait le piquer, suggère le journaliste sur RMC. Ce serait un super entraîneur pour l’OM. Je pense qu’il aurait besoin de talents supplémentaires.. Tu prends une équipe comme Lille, je me demande s’ils n’ont pas plus de joueurs de ballon, de talent, que l’OM. Tudor, je ne suis pas sûr qu’il s’en soit si mal tiré avec cet effectif où il n’y a pas un talent de dingo. Parce que si tu prends Lille, je trouve qu’ils sont plutôt fournis, avec Jonathan David, Cabella, Jonathan Bamba… »