Mercato : L’Espanyol Barcelone relégué… de bonnes affaires à saisir par l’OM ?

18ème de Liga, l’Espanyol Barcelone n’a pas réussi à se sauver et se retrouve relégué en deuxième division espagnole malgré un effectif de qualité ! FCMarseille vous propose donc de faire un petit tour d’horizon des joueurs susceptibles de constituer des bons coups pour l’OM.

Sergi Darder, la bonne idée ?

Le capitaine de cette équipe de l’Espanyol, auteur de 6 buts et 3 passes décisives a affiché un très bon niveau cette saison. Milieu de terrain relayeur complet, capable de tout faire ou presque balle au pied, Darder était ces derniers mois plus que proche que jamais de connaître sa première sélection avec l’Espagne. En plus de ses qualités sportives, le joueur de 29 ans présente un avantage certain, il connaît la Ligue 1. Le natif d’Artá a en effet joué pour l’Olympique Lyonnais pendant trois saison (2015-2018).

Le passage du championnat espagnol au championnat français ne serait donc pas un obstacle insurmontable et pourrait représenter une opportunité intéressante pour lui de réussir à réellement s’imposer en Ligue 1. Jouer une coupe d’Europe avec l’OM pourrait l’aider à se rapprocher encore un peu plus de la Roja. Il est estimé à 16 millions d’euros par Transfermakt et dispose d’un profil plus créateur que les joueurs de l’OM déjà présents à son poste.

César Montes, opération rattrapage

Ancien grand espoir du football mexicain, César Montes est un bon défenseur central, très solide dans les duels mais qui n’a pour l’instant pas atteint le niveau des espoirs placés en lui. À 26 ans, il n’est cependant pas trop tard. Le Mexicain pourrait se laisser tenter par une aventure dans un club d’un plus haut standing que ce qu’il a connu jusqu’à présent. Du haut de son mètre 95, Montes est un excellent joueur de tête que ce soit défensivement ou offensivement, il a d’ailleurs inscrit 3 buts en 20 matchs de Liga cette saison.

Arrivé au mercato hivernal, il pourrait décider de faire ses bagages suite à la relégation du club, L’Espanyol pourrait également ne serait pas contre une petite plus-value en échange de son défenseur central. Arrivé pour 8 millions d’euros en catalogne, une petite dizaine de millions pourrait suffire pour s’attacher ses services.

Omar El Hilali, le futur Hakimi ?

Jonathan Clauss devrait rester, Issa Kaboré lui ne sera sûrement pas retenu à cause du prix de son option d’achat. L’OM sera donc en recherche cet été d’une doublure au poste de latéral droit. Omar El Hilali pourrait être une opportunité intéressante et peu couteuse pour apporter une concurrence saine à Clauss. Le joueur de 20 ans a fait toutes ses classes dans les sélections de jeunes marocaines mais devrait bientôt obtenir la nationalité espagnole. Pas encore complètement intégré au groupe pro de l’Espanyol, le marocain est un diamant à polir mais ses qualités pourraient convaincre le futur entraîneur de l’OM de l’intégrer dans la rotation.

Joueur rapide, capable de faire la différence en un contre un, El Hilali n’en est pas pour autant un mauvais défenseur. Tout à fait capable d’évoluer sur les deux côtés, le joueur d’1m83 pourrait être une très bonne option pas chère pour le board olympien. Quelques millions d’euros seulement pourrait suffire pour l’arracher au club catalan. Il est estimé à 500 000 euros par Transfermarkt.

Nico Melamed, cette fois-ci , c’est la bonne?

En fin de saison dernière déjà, des rumeurs faisaient état d’un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le milieu offensif de poche, Nico Melamed. L’espagnol d’origine Argentine de 22 ans peut évoluer au poste du numéro 10 mais aussi sur le côté gauche. Très bon dribbleur et doté d’une belle vision de jeu, Melamed pourrait faire office de potentiel successeur de Dimitri Payet.

Évalué à 6 millions sur Transfermarkt, il dispose d’une clause libératoire d’une vingtaine de millions d’euros mais avec la relégation du club, l’OM devrait pouvoir négocier sa venue à un prix d’achat inférieur.