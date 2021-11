Mercato OM : L’étonnante rumeur d’un intérêt de Longoria pour Lacazette !

Depuis l’été dernier et le départ en prêt de Dario Benedetto à Elche, l’OM et plus précisément son coach Jorge Sampaoli cherche un attaquant supplémentaire. Pablo Longoria aurait un œil du côté d’Arsenal ou l’ancien buteur lyonnais Alexandre Lacazette sera libre en juin…

Plus forcément un titulaire indiscutable cette saison, Alexandre Lacazette arrive en fin de contrat. Si l‘entraîneur Mikel Arteta ne serait pas opposé à une prolongation de l’attaquant, ça ne serait pas le cas de l’ancien Lyonnais. En effet, selon le Sun, Lacazette serait suivi par plusieurs clubs dont l‘Atletico Madrid, l’AC Milan, Marseille et Newcastle. Le joueur veut signer un gros contrat et rafler au passage une belle prime à la signature, ce qui semble condamner les chances de l’OM dans ce dossier. Pas sûr que les supporters marseillais soient emballés par cette rumeur, qui, soyons honnêtes, à très peu de chance de se concrétiser…

Lacazette libre en juin, mais très gourmand ?

Pour rappel, l’attaquant de 30 ans avait coûté la bagatelle de 52M€ en 2017. Si le buteur a retrouvé du temps de jeu ces derniers temps (il a joué 7 matches de Premier League pour 1 but) et qu’Arsenal espère lui faire signer une année de contrat supplémentaire, son départ semble acté. En Ligue 1, son nom était souvent accolé au fameux, penalty pour Lyon.

Sampaoli avait précisé en conférence de presse par deux fois que son effectif était « assez court » et qu’il espérait faire une bonne seconde partie de saison selon l’évolution de l’équipe. Déjà un message envoyé à Longoria pour le mercato hivernal ?

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)