Mercato OM : “l’homme idéal pour redonner un peu de sérénité à Marseille”

Alors que le nom de Grégory Lorenzi circule avec insistance pour rejoindre l’Olympique de Marseille, Yvon Le Roux a livré son regard sur le profil du dirigeant brestois dans un entretien accordé à RMC. L’ancien international français estime que le directeur sportif du Stade Brestois possède les qualités adaptées au contexte particulier de l’OM.

Depuis plusieurs semaines, la réflexion autour de l’organigramme de l’Olympique de Marseille alimente l’actualité du club phocéen. Dans ce contexte, les propos d’Yvon Le Roux sur Grégory Lorenzi apportent un éclairage intéressant sur le profil du dirigeant breton, qu’il a côtoyé durant près de dix ans au Stade Brestois.

Un profil jugé compatible avec la pression marseillaise

A lire : Mercato OM : En plus des pistes Genesio et Galtier, un coach étranger également visé ?

Au micro de RMC, l’ancien défenseur de l’OM s’est montré particulièrement élogieux envers Grégory Lorenzi. « Je le vois bien à Marseille, c’est un club où il faut quelqu’un de posé, de réservé. Je connais Greg. Ce n’est pas lui qui va aller voir les médias, les télés, etc. Il va rester dans son rôle. À l’époque, quand je jouais à Marseille, c’était Hidalgo qui était directeur sportif. Michel aussi était posé, calme. Après, le plus important, c’est qu’on parle de l’équipe. On ne parle pas du directeur sportif ou de l’entraîneur. C’est l’équipe avant tout. »

Dans un environnement souvent marqué par une forte pression médiatique et populaire, Yvon Le Roux insiste sur la capacité de Grégory Lorenzi à conserver une ligne de conduite discrète et structurée. Une qualité régulièrement mise en avant dans le travail réalisé par le dirigeant brestois ces dernières saisons en Ligue 1.

Une vision du recrutement adaptée à l’OM

L’ancien international français estime également que le contexte marseillais, malgré son exigence, pourrait convenir à Grégory Lorenzi. « A l’OM il aura moins de temps qu’à Brest ? C’est plus compliqué. Mais il va vite s’adapter. Il sait le travail qu’il a mais il n’a rien à perdre non plus. Il y aura plus de moyens financiers pour recruter des joueurs. Je ne me fais pas de soucis parce qu’il ne va pas gaspiller de l’argent à droite à gauche. Il va d’abord rechercher les joueurs qui vont le mieux s’adapter à la mentalité de Marseille. »

Dans la suite de son intervention, Yvon Le Roux a également évoqué l’importance de reconstruire un collectif solide à l’Olympique de Marseille, en prenant comme exemple le travail effectué par Luis Campos et Luis Enrique au Paris Saint-Germain. « Je pense que c’est l’homme idéal pour redonner un peu de sérénité à Marseille. Parce que ça monte très vite dans les tours à Marseille. Il faut retrouver une équipe. Un peu ce qu’a fait Campos à Paris, où il y a de très bons joueurs mais pas de grandes stars. Il y avait Kylian, Neymar, Messi. Campos et Luis Enrique ont réussi à bâtir une équipe de combatifs. Et qui donne plaisir à voir jouer. Mais ça ne va pas être facile. »