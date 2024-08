Mercato OM : L’improbable rumeur d’un défenseur à 17M€ !

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec son mercato et doit encore se renforcer. D’après un média italien, le Colombien Jhon Janer Lucumí serait suivi par l’OM.

La direction de l’Olympique de Marseille continue le recrutement pour offrir le meilleur effectif à Roberto De Zerbi. Le coach italien attend encore un gardien, des éléments offensifs et un latéral droit. Seulement, d’après Radio Bologna, les Marseillais auraient coché le nom de Jhon Janer Lucumí.

Le défenseur colombien évolue à Bologne et a réalisé une belle saison. Il est notamment suivi par l‘Atletico Madrid, l‘AS Monaco et l’OM d’après la radio italienne. Seulement, sa cote est de 17M€ sur Transfermarkt et les Marseillais semblent déjà bien fournis à ce poste avec les arrivées de Brassier et Cornelius.

WOW — escuchando Nettuno Bologna 1 📻 Discusión sobre 🇨🇴 Jhon Janer Lucumí. Se conocía el interés del @Atleti por el zurdo caleño y, según mencionó uno de los expertos en calciomercato, @OM_Officiel y @AS_Monaco también han contactado a la JD rossoblù https://t.co/w0o1tCnM38 pic.twitter.com/NzO0cbEgVi — Mauricio Andrés Luna Aroztegüi (@MauricioAndrsL6) August 5, 2024

Communiqué de l’OM

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Derek Cornelius en provenance du Malmö FF. Le défenseur âgé de 26 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.