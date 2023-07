Mercato OM : L’incroyable accueil d’ Iliman Ndiaye à l’aéroport par des supporters marseillais en feu !

La (future) nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille Iliman NDiaye a été accueilli par des centaines de supporters en feu à l’aéroport de Marignane dans la nuit de dimanche à lundi.

L’annonce d’un accord entre l’Olympique de Marseille et Sheffield United pour le transfert d’Iliman NDiaye est tombée dimanche après-midi. Très vite les supporters marseillais ont décidé d’organiser un accueil digne de ce nom au jeune international sénégalais qui a toujours rêvé de porter le maillots olympien dès son plus jeune âge.

Aux armes !!!

Incroyable accueil d’Ndiaye🔥🔥🔥pic.twitter.com/G6vzOleRNl — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2023

A 0h40 dans la nuit de dimanche à Lundi Iliman Ndiaye, est sorti du hall de l’aviation générale de Marignane en découvrant des centaines de supporters marseillais en folie venir l’accueillir : avec des fumigènes, tambours, écharpes, chants et drapeaux. Ndiaye a notamment entonné le traditionnel chant « Aux armes » et tenu un fumigène. Un accueil qui rappel celui d’un certain Alexis Sanchez l’an passé.

Quelles images 🤩🔥

pic.twitter.com/Go55J9JgnP — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 31, 2023

Son transfert devrait être officialisé après sa visite médicale prévue ce lundi 31 juillet.