Mercato OM : Fernandez a finalement fait son choix?

Tout avancait pour Equi Feranndez à l’Olympique de Marseille. Finalement, l’Argentin devrait rejoindre Pierre-Emerick Aubameyang à Al Qadisah !

L’Olympique de Marseille s’est fait chiper l’une de ses pistes ! Longtemps cité comme une des priorités du club marseillais, Equi Fernandez devrait finalement rejoindre Al Qadsiah en Arabie Saoudite, où a signé Pierre-Emerick Aubameyang. Les Olympiens ont vu leurs homologues saoudiens proposer une offre de 17M de dollars à Boca Juniors.

🚨🇸🇦 Al Qadsiah have sent new bid for Equi Fernández worth $17m plus sell-on clause for Boca Juniors.

Equi Fernández has agreed personal terms and he’s ready to leave.

↪️ If Boca Juniors don’t accept, Al Qadsiah plan to pay $15m in one solution. pic.twitter.com/0ew1fa4InE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024