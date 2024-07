Mercato OM : Fabrizio Romano révèle une nouvelle cible de De Zerbi (en Argentine) !

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère d’heure en heure. Le journaliste Italien Fabrizio Romano vient de révéler une nouvelle cible du club marseillais.

Les joueurs de l’OM vont reprendre l’entraînement pour préparer la prochaine saison. L’effectif olympien va être renouvelé en profondeur pour satisfaire les besoin du nouveau coach Roberto De Zerbi. Le club marseillais a déjà enregistré officiellement deux recrues : Lilian Brassier et Ismaël Koné. Du côté des départ Iliman Ndiaye a rejoint Everton.

D’après le journaliste spécialisé dans le mercato Fabrizio Romano, l’OM a formulé une offre pour le milieu de terrain de Boca, Ezequiel Fernández (21 ans). Les dirigeant olympiens n’ont a toujours pas de réponse de Boca qui a déjà refusé les approches de Porto cet été.

A lire aussi : Bon plan mercato OM : un arrière droit vénézuélien pour combler le départ de Clauss !

🚨🔵⚪️ EXCL: Olympique Marseille have sent formal bid to Boca Juniors for midfielder Equi Fernández.

There’s still no answer from Boca as they already had turned down approaches from Porto earlier this summer.

21 year old midfielder, keen on the move. pic.twitter.com/VRqccAaKn6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2024