Mercato OM : l’Inter pousse pour vendre Pavard !

Le dossier Benjamin Pavard s’annonce comme l’un des feuilletons chauds de la fin de saison à l’Olympique de Marseille. Prêté avec option d’achat, le défenseur français pourrait ne pas s’inscrire dans la durée sur la Canebière.

L’Inter veut accélérer son départ

Selon la presse italienne, notamment le Corriere dello Sport, la position de l’Inter Milan est claire : le club souhaite se séparer de Pavard dès cet été. L’objectif est simple, récupérer des liquidités pour financer d’autres opérations sur le marché.

Une tendance confirmée en interne, avec la volonté de tourner la page malgré un prêt négocié l’été dernier avec une option d’achat fixée à 15 millions d’euros.

Une négociation déjà envisagée par l’OM

Du côté marseillais, la réflexion est en cours. Si aucune décision définitive n’a encore été prise, l’idée d’une renégociation à la baisse est bien réelle. Les performances irrégulières de l’ancien joueur du Bayern Munich poussent le club à revoir sa position.

Sa dernière sortie face à AS Monaco, marquée par une erreur ayant coûté un but, n’a fait que renforcer les doutes. Pourtant, Pavard reste utilisé régulièrement, preuve que le staff continue de lui accorder du crédit.

A lire aussi : Daniel Riolo conseille à Lens de faire comme Pape Diouf et les “minots” de l’OM face au PSG !

Une tendance clairement négative

Malgré ce temps de jeu conséquent, la dynamique autour du défenseur est jugée défavorable. D’après RMC Sport, le constat en interne est sans appel : Pavard n’a pas répondu aux attentes liées à son statut.

Recruté pour apporter expérience, solidité et leadership, le champion du monde 2018 n’a pas totalement convaincu, que ce soit sur le terrain ou dans son intégration globale. Certaines attitudes auraient également crispé une partie des supporters.

Aujourd’hui, la tendance est claire : sauf retournement de situation, l’avenir de Benjamin Pavard devrait s’écrire loin de Marseille. Entre la volonté de l’Inter de s’en séparer et les doutes persistants côté OM, tous les voyants semblent au rouge.